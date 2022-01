El director del Barcelona Centre for International Affairs/Think Tank de Relaciones Internacionales (Cidob Barcelona), Pol Morillas, assenyala que, quan hi ha escalades militars, hi ha risc "d'accidents" que portin a una escalada bèl·lica, referint-se a la situació a Ucraïna: "És on som ara i augmentar dotacions militars ha d'anar acompanyat de major esforç diplomàtic". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Morillas reconeix que en aquest moment s'està en una "fase prèvia de preparació per a la guerra" que ha començat amb ciberatacs contra Ucraïna i veu "probable" que hi hagi un cop d'estat liderat pel Kremlin "com a fase prèvia a una guerra oberta".

“☕ @polmorillas insisteix que, quan hi ha escalades militars, hi ha risc "d'accidents" que portin a una escalada bèl·lica | @CidobBarcelona



��️ "Augmentar dotacions militars ha d'anar acompanyat de major esforç diplomàtic".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw pic.twitter.com/GGvgq3f7tm“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 25, 2022

"Els EUA han deixat fora de la taula de negociació a la UE" Pol Morillas destaca que Josep Borrell, l'Alt Comissionat de la Unió Europea, ha d'aconseguir que la Unió Europea formi part de les converses per a la resolució diplomàtica del conflicte obert a Ucraïna, després que els Estats Units l'hagi deixat fora de la taula de negociacions: "El que els Estats Units han vist és que la UE no té una posició unànime darrere". “��️ "Els EUA han deixat fora de la taula de negociació a la UE"



☕ @polmorillas destaca que Borrell ha de procurar que els europeus formin part de les converses | @CidobBarcelona



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/DPeCMWWOQO“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 25, 2022

"La dependència energètica és ben real" El director del CIDOB diu que la dependència del gas i del petroli procedent de Rússia fa difícil una resposta clara de la Unió Europa: "El 40% del gas a la UE i el 30% de petroli ve de Rússia. La dependència energètica és ben real". Pol Morillas ha recordat els esforços d'Emmanuel Macron per intentar "descongelar" les relacions amb Rússia, o el cas d'Alemanya, que depèn del gas rus i que són oposats als interessos dels països Bàltics, que són contraris a tenir relacions amb Rússia. “☕ @polmorillas assenyala el gas com l'interès real darrere el conflicte a Ucraïna | @CidobBarcelona



��️ "La dependència energètica fa que tampoc sigui tan clara la resposta de la UE".



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/UovTVdoKyw@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/2pHuy2kRjx“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 25, 2022