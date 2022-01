Jordi Sànchez: "No anar junts a Madrid ens ha perjudicat"

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, assegura que la falta d'unitat ha perjudicat l'independentisme a Madrid: "Hi ha hagut qui ha pensat que trauria redits i que això el faria tornar com un gegant a Catalunya i ja portem dos anys". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Sànchez reconeix que Junts per Catalunya són només 4 diputats i creu que el PSOE ha prioritzat ERC perquè podia aconseguir el seu suport "a canvi de poques coses". Jordi Sànchez diu que els republicans preferien que les relacions del govern de l'Estat amb Junts "fossin la mínima expressió".

"No sé si és una desautorització a Rufián" Jordi Sànchez s'ha mostrat sorprès per la trobada entre la vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, i el conseller d'Empresa de la Generalitat, Roger Torrent: "No sé si s'ha d'interpretar com una desautorització a Grabriel Rufián". El secretari general de la formació independentista considera que aquesta trobada "no és la millor manera de pactar".



"Suposo que parlarem abans de la conferència de Pere Aragonès" El secretari general de Junts destaca harmonia i treball del govern de coalició amb Esquerra Republicana i destaca que els membres de Junts han estat lleials: "Hem estat enormement lleials al president Aragonès". Sànchez reconeix que hi ha hagut "tensions" i "discrepàncies estratègiques" amb ERC, però celebra la conferència del president Pere Aragonès del dia 14 de febrer: "Suposo que abans en parlarem".



"Crec que la taula de diàleg no està treballant" Amb relació a la taula de diàleg entre el govern de l'Estat i el català, Jordi Sànchez diu que si la taula no avança i que ha fallat el mètode: "Hi ha massa silenci, la taula no està treballant i ningú m'ha desmentit". Sànchez reitera que la composició de la taula no havia estat una qüestió "de govern a govern" i que als membres de Junts "no ens hi ha deixat seure" però es mostra disposat a dialogar i deixar el passat. El secretari general de Junts diu que volen diàleg però amb condicions: "No farem un 'paripè' per una fotografia".



