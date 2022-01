El diputat d'En Comú Podem i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha defensat aprovar la reforma laboral sense canvis: "Hi ha coses que es poden introduir a través d'altres normes". En una entrevista al 'Cafè d'idees', Pisarello argumenta que aprovar la reforma laboral amb els vots de la dreta "seria un drama" i recorda que és un acord a tres, el govern, una part de la CEOE i els sindicats majoritaris: "Necessitem que entri en vigor ja. S’ha anat més lluny del que es podia".

“☕ @G_Pisarello defensa aprovar la reforma laboral sense canvis a través d'una tramitació com a projecte de llei | @EnComu_Podem ��️ "Hi ha coses que es poden introduir a través d'altres normes". �� https://t.co/Pbe5vRWkNP �� https://t.co/UovTVdoKyw @GemmaNierga pic.twitter.com/aIhbZiwMkZ “

Gerardo Pisarello diu que amb la reforma serà més difícil un excés de contractes temporals o algun dels tipus d'acomiadament : "Seria una hipocresia que Ciutadans ho aprovés perquè estaven d'acord amb la motxilla austríaca ". Pisarelo diu que encara negocien amb Esquerra i que esperen arribar a un acord: " No contemplo que esquerra hi voti en contra , el vincle natural d'Esquerra és amb UGT , té presència a CCOO , no és la reforma de Yolanda Díaz , és de tres".

"Una querella 'sense fonament' contra Ada Colau"

Amb relació a la querella contra l'alcaldessa Ada Colau, Gerado Pisarello assenyala que la multinacional de l'aigua Agbar estaria darrere de la querella: "Fan servir la querella per aturar governs escollits per la ciutadania". Pisarello recorda que ja s'han presentat 10 querelles i que les 10 han estat arxivades. El diputat d'En Comú Podem pensa que es podria plantejar un canvi en la literalitat del codi ètic de Barcelona en Comú, per evitar que s'empri amb altres finalitats: "Ens l'hem autoimposat per evitar que un càrrec públic s'enriqueixi o que es financi a un partit polític".