Esquerra Republicana (ERC), EH-Bildu, la CUP y el BNG han escenificado este jueves en el Congreso un frente común para reafirmar su rechazo a la reforma laboral si el Gobierno no acepta negociar cambios en el real decreto ley acordado con la patronal y los sindicatos. Para ello, solicitan que se tramite como proyecto de ley para permitir "la inclusión de nuevas medidas acordadas y la recuperación de los derechos laborales pendientes en la norma propuesta".

En una declaración conjunta presentada en el Congreso, representantes de las cuatro formaciones han expresado su "absoluta y sincera voluntad para abrir un diálogo y negociación con el Gobierno" y alcanzar un acuerdo para "una reforma laboral ambiciosa, que dé respuesta a las peticiones y expectativas de las personas trabajadoras y cumpla con la palabra dada a la mayoría trabajadora".

Y es que, a su juicio, la reforma laboral que debe someterse a votación la próxima semana en el Congreso "no constituye la derogación de la reforma laboral del 2012" y, aun valorando medidas incluidas contra la temporalidad y la precariedad, consideran que estas "son totalmente insuficientes para alcanzar el objetivo de restituir los derechos laborales básicos arrebatados".

Pese a señalar que cada formación es autónoma a la hora de decidir el sentido de voto para la convalidación o derogación del decreto ley el próximo jueves, tanto el portavoz laboral de ERC, Jordi Salvador, como los portavoces de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua; la CUP, Mireia Vehí; como el diputado de BNG, Néstor Rego, han confirmado que si el Gobierno no se compromete a realizar cambios en la reforma, su voto será negativo.

ERC lanza un ultimátum al Gobierno aunque no se cierra a apoyarla

Mientras EH Bildu, BNG y la CUP han sido tajantes en que votarán que no si el decreto no se tramita como proyecto de ley, ERC ha abierto la puerta a continuar negociando, pero ha lanzado un ultimátum para que el Gobierno se comprometa a hacer "cambios sustanciales".

"Si no se hace como proyecto de ley, tendremos que hacer un acto de fe en el que hacen faltan más partidos", ha aseverado el diputado de ERC Jordi Salvador, uno de los negociadores del partido republicano en rueda de prensa en el Congreso. En este sentido, Salvador ha explicado que si no han cerrado la puerta de golpe "es porque hay cosas interesantes".

Así, ha valorado que el decreto contenga cambios para frenar la temporalidad y la precariedad del empleo, pero ha insistido en que debe mejorarse. Sin embargo, aunque la posición de ERC no está todavía definida, siguen advirtiendo en que el voto puede ser un no "si no hay mejoras sustanciales y seriedad en hacer las cosas bien".

Los republicanos lamentan que el Gobierno insista en que "no se puede tocar una coma" porque "eso se llama no negociación" y señala que el contacto con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz "es diferente" porque "hay un intento por su parte, pero es una coalición de Gobierno y hay personas que han ejercicio el veto".

"Ha habido intercambios, propuestas, hay cosas en las que se puede llegar a acuerdos", ha reconocido el diputado de ERC, si bien ha señalado que, para mover su posición actual del rechazo, esas propuestas se deberían "acabar de perfilar" y "blindar".