El director de l'Institut d'Oncologia i cap d'Oncologia Mèdica de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Josep Tabernero, explica que hi haurà més mortalitat a causa del col·lapse sanitari generat per la Covid-19 perquè els sistemes sanitaris arreu, han perdut qualitat i benestar en l'accés a la medicina i en els diagnòstics: "A causa del col·lapse per la Covid-19 hi haurà més mortalitat de malalties que ja teníem controlades". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Josep Tabernero diu que cap sistema sanitari del món no estava preparat per una emergència "tan devastadora" com la pandèmia: "Hem vist alguns infarts o ictus que feia anys que no es veien. La mortalitat no-covid serà superior a la de la Covid".

"Una malaltia no treu l'altra, es posa damunt de l'altra" El doctor Josep Tabernero fa una crida a la ciutadania a recuperar la confiança amb el sistema sanitari i a seguir les proves diagnòstiques com les mamografies o el càncer de còlon: "Amb la por de la Covid i la falta d'accés als professionals s'ha pensat que les altres malalties no existeixen i no és cert, no ens oblidem". Tabernero diu que tenim un dels millors sistemes sanitaris i la pandèmia ha trencat la cadena de confiança de la ciutadania que ara caldrà recuperar: "Aquesta cadena s'ha trencat i si no recuperem la confiança, farem un daltabaix del sistema que teníem". “��️ "Una malaltia no treu l'altra, es posa damunt de l'altra".



"La gestió de la pandèmia ha sigut un espectacle lamentable" Josep Tabernero reitera que la pandèmia del coronavirus és comparable a una guerra "m'han criticat molt per aquesta comparació" i ha recordat que la primera onada va ser "una tragèdia humanitària". El director de l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron ha lamentat la gestió dels dos anys de pandèmia "s'haurien de fer-s'ho mirar" i ho ha qualificat de lamentable: "Tots hauríem d'anar a una i hem vist mediocritat, tothom dient-hi la seva, tothom, des de la ciència, i sobretot els polítics". “��️ "És patètic, s'ho haurien de fer mirar. Ha sigut un espectacle lamentable".



"Hem de lluitar per una Barcelona més neta" El doctor Tabernero ha enumerat els hàbits que propicien l'aparició de càncer com fumar o l'obesitat, que representen fins al 55% dels càncers i també ha alertat de la contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona. Tabernero diu que no estan quantificats i reclama lluitar per una Barcelona més neta: "La mortalitat de pacients per càncer provocats per l'ambient de Barcelona és molt alt". “��️ "La mortalitat de pacients per càncer provocats per l'ambient de Barcelona és molt alt".



