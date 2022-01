La Generalitat s'oposa a l'aplicació de la sentència del 25%

El president de la Generalitat, Pere Aragonès denuncia que la sentència que obliga les escoles a fer un 25% de les classes en castellà és "una mena de 155 educatiu" i assegura que faran el possible per no acatar-la perquè és "un intent de trencar el consens" al voltant del model "d'èxit" de l'escola catalana. En declaracions a Vic, Aragonès ha avançat que el Govern defensarà el català a l'escola "amb totes les eines a l'abast", i ha garantit als docents que és l'executiu qui assumirà "la responsabilitat política i jurídica d'actuar en defensa del model d'escola catalana".

Entre la desobediència i l'apel·lació al govern espanyol En ser preguntat per si el Govern es planteja desobeir la sentència, Aragonès ha dit que "no és qüestió d'obeir o desobeir", sinó de "defensar el model". "Això es fa jurídicament, i tenim els arguments jurídics i legals per fer-ho", ha assegurat el president, que ha aprofitat per remarcar que la llei d'educació catalana fa 13 anys que gaudeix "d'un ampli consens". Aragonès ha admès que el context "no és fàcil" perquè tenen al davant "institucions de l'Estat que conceben el plurilingüisme i la diversitat de llengües com una qüestió a la que tenen al·lèrgia". En tot cas, el president de la Generalitat insta el govern espanyol a tenir "una actitud clara" de defensa del model actual, que ha remarcat que s'ha aplicat "de manera transversal" a Catalunya. Per això, ha afegit, cal que l'executiu espanyol sigui "coherent" i es posicioni al cantó de l'escola catalana i no de "les ingerències polítiques i ideològiques que intenten generar problemes".