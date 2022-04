El Govern impulsa una consulta pública

Aquest divendres farà dos mesos des que el TSJC va comunicar a la Generalitat que havia d'aplicar el 25% de classes en castellà.

El conseller d'Educació, Josep González-Cambray, ha dit que no aplicarà percentatges en l’aprenentatge de llengües i ha obert una consulta pública prèvia a l'elaboració del decret que regularà el règim lingüístic educatiu. Aquest decret serà l'instrument jurídic que desenvolupi el títol segon de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC), sobre règim lingüístic i es preveu que podrà estar en marxa d'aquí uns 8 o 12 mesos.

Cambray destaca que l'objectiu de la nova normativa per regular l'ús de les llengües és "enfortir" el model d'escola catalana i dotar de més seguretat jurídica els projectes lingüístics dels centres. El termini per complir la sentència acaba divendres i la consulta prèvia durarà un mes.

D'altra banda, ha anunciat que el Govern se suma a les mobilitzacions d'aquest dimecres contra la sentència.

El Departament d’Educació s'ha reunit aquest dimarts amb els sindicats convocants de la vaga d’ensenyament per evitar les dues que queden pendents per als dies 29 i 30 de març. Sindicats de docents i Educació s'emplacen a continuar negociant el dijous després de no haver arribat a cap acord.

Què diu la sentència del 25 % en castellà?

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya considera que l’ús del castellà a les escoles catalanes és “residual” i obliga la Generalitat a garantir que com a mínim un 25 % de les classes hauran de ser en castellà. El TSJC remarca a la resolució que a més de l’ensenyament de la llengua oficial, s’haurà d’incloure íntegrament almenys una altra matèria o assignatura no lingüística de caràcter troncal.

A Catalunya, ja hi ha 35 aules on actualment s'aplica aquest 25% en castellà. És el cas d'una classe de l'escola de Canet de Mar, on s'aplica cautelarment. 28 famílies del centre han presentat una demanda on s'oposen a aquesta decisió.