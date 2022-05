Jordà veu "clar" que s'arribarà a un acord per la Política Lingüística

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha assegurat que s'acabarà signant un acord per la reforma de la Llei de Política Lingüística entre diversos partits polítics catalans: "Tot apunta que amb el PSC, En Comú Podem, Junts i ERC. Tant de bo també amb la CUP".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La2 i Ràdio 4, Jordà ha defensat que és important "com més consens, millor" per tal de tirar endavant la normativa legal que volen impulsar per tal de blindar el català a les aules.

Una energètica pública, a la tardor Teresa Jordà avança que "en pocs mesos", cap al "setembre o octubre" la Generalitat de Catalunya posarà en marxa una nova energètica pública sense "vocació comercialitzadora": "L'objectiu és generar energia". D'aquesta manera, Jordà assegura que amb aquesta empresa pública la Generalitat vol arribar a crear aquesta energia neta en infraestructures o llocs "on un privat no ho faria perquè no li surt a compte". Tot i això, Jordà ha admès que "contemplen" que pugui ser comercialitzadora.



"Veiem amb bons ulls el parc eòlic marí" La consellera d'Acció Climàtica diu que el projecte de parc eòlic marí a la Costa Brava depèn de l'Estat perquè supera els 50 Gigawats: "Ho veiem amb bons ulls si es fa bé". Diu que es tractaria de construir "uns 80 molins". Jordà diu que les queixes que ha rebut el projecte "també són per manca d'informació" i que el projecte pot suposar la producció del 45% de l'energia de comarques gironines: "Volem aire condicionat, llum, tot no pot ser. Canviarà el paisatge? Doncs una mica sí".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Gh7smOQlrt“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 23, 2022 Teresa Jordà explica que a l'última reunió amb la ministra homòloga del Govern espanyol li va reclamar que inclogués criteris de compensació i que el territori "no són un munt d'hectàrees". Jordà afegeix que el que cal canviar és el sistema elèctric espanyol: "Està bé recomanar, però l'administració ha de fer els deures".