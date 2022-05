Josep Bou: "M'agradaria sentir-me més recolzat"

El regidor del PP a l'ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha assegurat que repetiria com a alcaldable del Partit Popular a Barcelona si el partit li fes més costat: "M'agradaria sentir-me més recolzat". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Bou ha admès que s'ha endut una "certa decepció", tot i que puntualitza que no és del Partit Popular sinó de la política en general. En aquesta línia, considera que s'ha adonat que la política no té un gran prestigi: "Per sobre de tot, a la política hi ha interessos personals".

Bou ha confessat a l'entrevista que va entrar a la política perquè pensava "que podria servir" i que es podia haver presentat per Ciutadans si li haguessin trucat.

@GemmaNierga pic.twitter.com/zzi26FNNlS“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 17, 2022 Sobre les seves preferències com a alcalde, Bou assegura que també hauria donat els seus vots per evitar que Ernest Maragall fos alcalde "només pel procés", tot i que creu que el líder d'ERC a Barcelona seria millor alcalde que Colau: "Ho faria millor que Colau en l'àmbit de mobilitat, social, econòmic. Colau està molt escorada, té massa política i poca gestió".

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/LxD4NyR8ZZ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 17, 2022 El líder del PP a l'ajuntament de Barcelona acusa Ada Colau de sectarisme i d'afavorir només als seus votants: "Colau té una pinzellada ideològica exageradíssima. Beneficia a la seva gent. Fa les coses amb sectarisme".