Els portaveus independentistes han encarat amb escasses expectatives la compareixença al Congrés la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban, per parlar sobre el suposat espionatge a polítics amb el programa 'Pegasus'. Ho ha fet en una comissió secreta, la de Despeses Reservades, i, per tant, sense possibilitat, a priori, de conèixer el contingut i el material mostrat.

Ara bé, fonts del mateix Govern han descobert que Esteban ha mostrat la documentació que acredita l’aval judicial per fer escoltes a polítiques i activistes independentistes. Es tractaria, en tot cas, d’una desena de casos, lluny de les 65 acreditades per Citizen Lab.

El PSOE espera que aporti “llum” Prèviament, a l'entrada de la comissió de secrets oficials que ha arrancat a les 9 del matí alguns diputats que la integren, com Hector Gómez, del PSOE, Ivan Espinosa de los Monteros, de Vox o Edmundo Bal, de Ciutadans han mostrat el seu suport a la directora de l’agència estatal sota sospita. Gómez ha confiat que la sessió secreta serveixi per a "aportar llum" i esclarir en la mesura que sigui possible l'escàndol que ha copat l'actualitat durant les últimes setmanes. Pere Aragonès critica la "doble vara de mesurar" de la Moncloa El mateix portaveu dels socialistes, en declaracions a La Hora de la 1 de TVE ha negat "cap tipus de tensió" entre la titular de Defensa, Margarita Robles, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per la responsabilitat de la seguretat dels mòbils del Govern. En aquest sentit s'ha limitat a dir que "tot està en les normes" i que tots dos estan treballant "en la línia correcta" per aclarir els fets. “Héctor Gómez no aprecia tensión alguna entre Robles y Bolaños https://t.co/rscwNdtsL3#LHHéctorGómez pic.twitter.com/mt5zHmbj8M“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 5, 2022

Ciutadans i Vox en contra de revelar els secrets Mentrestant, el portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal, ha demanat a la cap de la intel·ligència que no reveli secrets que puguin comprometre la seguretat nacional davant de formacions com a ERC, Bildu, Junts o la CUP, "els enemics de l'Estat". La presidenta de la formació, Inés Arrimadas, també s'ha mostrat en contra de "debilitar la seguretat nacional". Ara bé, en declaracions a TVE, ha recriminat al govern que hagi trigat tant a donar explicacions i fer públic l'espionatge als mòbils de membres de l'executiu. “Arrimadas: "Es una vergüenza que Sánchez, otra vez, ceda otra vez ante los mismos para debilitar a la seguridad nacional. Es lógico que la seguridad nacional de un país tenga mecanismos para defenderse de quien la ataca" https://t.co/W2XU5eYbgg#LHInésArrimadas pic.twitter.com/SA74P3Tz5a“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) May 5, 2022 Vox per la seva part confia que quedi clar que el CNI actua sempre sota els designis de la llei i el seu portaveu, Iván Espinosa de los Monteros , ha sostingut que Paz Esteban no és la persona que ha d'assumir "cap mena de responsabilitat" per aquest escàndol.