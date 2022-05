Els socis parlamentaris de l'executiu de Pedro Sánchez no se n'han sortit amb la pressió perquè el PSOE donés suport a la petició de constituir una comissió d’investigació al Congrés sobre els casos d’espionatge amb el sistema Pegasus. Un extrem que han impedit els vots del mateix partit socialista sumat als del PP, Vox i Ciutadans a la votació de la Junta de Portaveus d'aquest dimarts. En canvi, Pedro Sánchez haurà de comparèixer per donar explicacions després que Podemos i el mateix PSOE s'hagin quedat sols intentant evitar-ho.

Petició a la Junta de Portaveus

Unidas Podemos, ERC, PNB i Mas País no acaben d’estar convençuts amb les explicacions que donava el ministre de Presidència, Félix Bolaños, aquest dilluns. Consideren que la revelació que el mateix president del Govern i la ministra de Defensa, Margarita Robles, hagin estat espiats reforça la petició de responsabilitats al màxim nivell.

Així, a la Junta de Portaveus del Congrés tots quatre grups, juntament amb EH Bildu, Junts, Pde Cat, la CUP, Compromís i BNG han sustentat la petició de constitució d’una comissió d'investigació sobre Pegasus. El PSOE comptava d'entrada amb PP, Vox i Ciutadans per bloquejar aquesta petició i així ha estat finalment.

“El PSOE acusa al PP de "irresponsable y demagogo" en el caso Pegasus por no apoyar al Gobierno ante una situación "grave" https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/CqtVCC1oxB“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) May 3, 2022

En canvi, no els socialistes no han pogut evitar la compareixença del mateix president del Govern, davant la reclamació de totes les forces, tret de Podemos. Encara no hi ha data prevista. En canvi, la directora del CNI haurà de donar explicacions finalment aquest dijous a les 9 del matí.