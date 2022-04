Aragonès carrega el CatalanGate a Margarita Robles

El president de la Generalitat apunta directament a la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a principal responsable del CatalanGate. El president català considera que Robles queda totalment desacreditada per continuar al càrrec després de les paraules pronunciades a les darreres hores.

01.10 min Pere Aragonès exigeix la dimissió de la ministra Robles | Àlex Cabrera

“Avui hem vist unes declaracions que la incapaciten políticament per seguir en el seu càrrec i gestionar el pitjor escàndol d’espionatge a les darreres dècades”, ha advertit durant la sessió de control del Parlament.

Pere Aragonès assegura que Margarita Robles està incapacitada per seguir al capdavant de Defensa.



"No està responent amb la capacitat mínima per aquest càrrec"





Robles justifica l'espionatge Aragonès ha qualificat d'"insultants" les declaracions de Robles justificat públicament el cas d'espionatge als dirigents independentistes al Ple del Congrés per protegir l'Estat. I és que la ministra s'ha preguntat "que ha de fer un Govern, quan algú vulnera la Constitució, declara la independència, talla les vies públiques, protagonitza desordres i té relacions amb dirigents d'un país que està envaint Ucraïna". Segons Aragonès, Robles "hauria d'assumir responsabilitats" o el president del Govern, Pedro Sánchez, hauria de tirar-la, perquè "el CNI estava sota la seva responsabilitat" quan es va produir el cas d'espionatge denunciat, per la qual cosa "si no ho sabia" hauria de dimitir "per incompetent", i "si ho sabia, per vulnerar els principis democràtics més bàsics". El Govern restringeix al mínim les relacions amb la Moncloa





Illa surt en defensa de la ministra Amb aquest escenari, la CUP exigeix al president que trenqui totes les relacions amb l'Estat. La diputada Eulàlia Reguant exposa que el CatalanGate és "l'enèsima mostra que el Govern central no vol dialogar amb Catalunya". Se suma a aquest plantejament Albert Batet, de Junts per Catalunya. El president Aragonès reclama la unitat de totes les formacions independentistes. Des del PSC, Salvador Illa, ha sortit en defensa de Robles, de qui ha destacat el seu "inequívoc compromís amb l'Estat de Dret". Assegura que considera a Aragonès "un home assenyat" que es "desvincula del trenquem tot" plantejat per altres forces independentistes, una actitud que "no resol cap problema".



Per això ha demanat a Aragonès que el seu partit, ERC, permeti la convalidació en el Congrés aquest dijous del pla de mesures socials i econòmiques per a pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna, perquè "bloquejar" aquest decret "perjudicarà els ciutadans".