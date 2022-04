El Govern restringeix al mínim les relacions amb la Moncloa

El govern català fa un pas més en la seva ofensiva contra l'Estat pel CatalanGate. Aquest dimarts el Consell Executiu de la Generalitat ha acordat restringir "al mínim" les relacions amb l'executiu de Pedro Sánchez fins que s'aclareixin els fets i es depurin responsabilitats. La mateixa portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha advertit, en aquest sentit que les relacions seran les mínimes imprescindibles que afectin els ciutadans i ha posat l'exemple de la taula de diàleg, que ha apuntat que "queda al marge, perquè no es donen les condicions per reunir-se".

“��️ El Govern restringeix al "mínim imprescindible" les relacions amb la Moncloa mentre no s'aclareixi el #CatalanGate.



��️ @patriciaplaja: "La taula de diàleg queda al marge. No hi ha les condicions per reunir-se" | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/T2bmlAyfYC pic.twitter.com/RqM0Vm6m8a“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 26, 2022

Totes les actuacions polítiques i legals D'altra banda, el mateix Govern exigeix a la Moncloa aixecar el secret de les actuacions relacionades amb el cas de presumpte espionatge a líders independentistes. També ha aprovat impulsar "les accions legals necessàries" i ha encarregat al gabinet jurídic de la Generalitat estudiar i proposar actuacions procedents legalment davant les instàncies policials i judicials corresponents. “��️ El Govern acorda emprendre totes les accions polítiques i jurídiques per aclarir el #CatalanGate.



�� Reclama l'accés als contractes amb Pegasus, la reforma del control del CNI i una comissió d'investigació | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/T2bmlAyfYC pic.twitter.com/EcKy8etbhj“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 26, 2022 Plaja, durant la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha reiterat que són insuficients les explicacions del Govern central sobre el cas, "fet que posa greument en perill la confiança entre el Govern català i el Govern espanyol".

Imatge de la reunió del Consell Executiu de la Generalitat EFE

Ampliar la Comissió de Secrets Oficials Mentrestant, al Congrés, els grups independentistes han incrementat la pressió tot i la proposta de la presidenta de la Cambra Baixa, Meritxell Batet per rebaixar les majories parlamentàries que s'exigeixen per accedir a la Comissió de Secrets Oficials. Això permetria a ERC, Junts i Eh Bildu participar del control del Centre Nacional d'Intel·ligència i tenir accés a matèries classificades. “��️ El Govern de Pedro Sánchez desbloqueja la Comissió de Secrets Oficials perquè ERC i Junts puguin accedir al control del CNI.



�� Els grups independentistes insisteixen a amenaçar l'estabilitat de la legislatura | @AinaGalduf @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/tWh8HKGgjk pic.twitter.com/fa5GTSfPBK“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 26, 2022 El 2004 es va establir que els diputats autoritzats per accedir a aquests secrets oficials, un per cada grup parlamentari, haurien de recaptar el suport de tres cinquenes parts del Congrés (210) en una votació secreta en sessió plenària. Ara bé, tant els republicans com els postconvergents han coincidit a qualificar de poc útil aquesta Comissió i n'han reclamat una d'investigació. “��️ El ministre de Presidència, Félix Bolaños, insisteix que la Moncloa col·laborarà per aclarir el #CatalanGate | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/tWh8HKGgjk pic.twitter.com/Stt4k2LVcj“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 26, 2022 Des de la Moncloa, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, diu tenir "la consciència tranquil·la" sobre l'actuació del Govern i ha garantit que col·laborarà per complet, fins i tot desclassificant informació.

Declaració unitària assenyalant el CNI i Robles En tot cas, els partits independentistes no afluixen i juntament amb Unides Podem han subscrit una declaració en la qual s'apunta directament al centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) i a la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a responsables polítics i es demana al PSOE que permeti investigar el cas en el Congrés. 00.41 min El Govern suspen la taula de diàleg pel CatalanGate | Rosa Carreño La declaració ha estat llegida a les portes del Congrés pel portaveu i el president del grup d'Unides Podemos, els diputats Pablo Echenique i Jaume Asens, juntament amb diputats independentistes d'ERC, Junts, PDeCAT, Bildu i la CUP, més el BNG i la coalició Més País-Equio i Compromís. El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, de fet, ha advertit que els socialistes només entenen l'idioma que se'ls pugui tombar l'agenda legislativa, amagant així amb votar en contra del decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra que s'ha de convalidar dijous. Rufián també ha exigit la dimissió de Robles. Des de Junts per Catalunya també demanen no donar suport a les iniciatives del Govern fins que no hi hagi dimissions.