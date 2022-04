Carles Riera: "El CatalanGate enterra la taula de diàleg"

El secretari tercer de la Mesa del Parlament i diputat de la CUP, Carles Riera, afirma que amb el 'Catalangate' "si la taula de diàleg estava morta, ara està enterrada". Riera argumenta que és un instrument que només serveix als governs català i espanyol com a "pretext per continuar marejant la perdiu". El dirigent cupaire, un dels presumptament espiats amb Pegasus, assegura que "l'Estat és el responsable i el CNI és el coautor". D'aquí que assenyali al Govern de Pedro Sánchez com a "responsable en darrera instància".

El diputat de la CUP considera que el cas d'espionatge hauria de servir als partits independentistes per fer un defensa dels drets fonamentals i creu que ara Pere Aragonès té "una nova oportunitat" amb el CatalanGate de tornar-se a acostar als acords d'investidura.

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Carles Riera adverteix, en aquest sentit que estan "molt lluny" de les polítiques d'ERC i Junts i que ara no recolzarien la investidura: "El soci preferent no és la CUP de fa mesos, el soci preferent són els Comuns i cada vegada més els socialistes".

"Probablement votarem en contra del Pla de xoc contra les conseqüències de la guerra" Dijous el Congrés de Diputats ha de votar el Pla contra la crisi generada per la guerra d'Ucraïna i el diputat de la CUP diu que "probablement" votaran en contra d'aquest pla: "Encara ho hem de decidir, però probablement no hi votarem favorablement. Riera argumenta que el Pla que fa pagar la crisi a les classes populars i carregar la crisi contra qui més la pateix". “☕ Carles Riera avança que "probablement" no votaran a favor del pla de xoc contra les conseqüències de la guerra | @carlesral @cupnacional



��️ "El que fa és carregar la crisi sobre qui més la pateix".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/MuMuigWZAJ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 26, 2022