Antonio Balmón: "El govern no està darrere l'espionatge amb Pegasus"

El vicepresident executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, confia que el govern central no està darrere del ciberespionatge a l'independentisme amb el programa "Pegasus" com ha transcendit a les darreres hores: "Tinc totes les garanties. Confio plenament en el que està dient el govern". El diari 'The New Yorker' ha publicat que el telèfon de l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, i d'altres tres expresidents, van ser infectats pel sistema israelià de ciberespionatge Pegasus, un sistema al qual només tenen accés els estats. En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Balmón defensa que al capdavant dels ministeris que podrien haver autoritzat suposadament l'espionatge, "hi ha hagut dos jutges acreditats", en referència a Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles.

