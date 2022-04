David Bondia: "No té sentit que Glòries provoqui tants problemes"

El síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, considera que "no té sentit" que la reobertura del túnel de Glòries després de les obres i la supressió d'un carril generi "tants problemes" com les cues que s'han produït els primers dies per entrar a Barcelona per la Gran Via. Bondia ho ha emmarcat en una situació de "densitat viària com cada dia en hora punta". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, el síndic barceloní assegura que, de moment, no han arribat queixes ciutadanes sobre el funcionament a l'ens que vetlla per la ciutat.

L'obertura d'entrada a la ciutat pel túnel de Glòries posa fi a set anys d'obres, però el síndic avança que Barcelona patirà un any d'obres, canvis i repercussions en la mobilitat. Per això, Bondia demana a l'Ajuntament que informi la ciutadania.

"Hi ha d'haver excepcions molt clares a la zona de baixes emissions" Sobre la Zona de Baixes Emissions (ZBE) que afecta el centre de Barcelona, el síndic de Greuges de Barcelona diu que la majoria de queixes rebudes tenen relació amb persones sancionades o que no s'ha acceptat les raons per entrar a la ciutat "per anar a l'hospital o per portar mercaderies". “☕ @DavidBondia defensa que la ZBE és una mesura positiva, però demana posar el focus en les excepcions | @sindicbarcelona



��️ "La major part de queixes han vingut quan no es tenien en compte".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/ovn9jCkhxH" — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 7, 2022 Bondia demana posar el focus en aquestes "excepcions", perquè assegura no s'han tingut en compte a l'hora de sancionar o bé perquè l'Ajuntament no els ha acceptat en caràcter retroactiu. Així i tot, defensa la ZBE per ser una mesura positiva per reduir la contaminació.