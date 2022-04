Cafè d'idees - Marta Vilalta: "Hi ha hagut males interpretacions de l'acord"

La secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Vilalta, reconeix que hi ha hagut "males interpretacions" per "no haver explicat bé" inicialment l'acord de política lingüística i la defensa com a "resposta" a la sentència del 25 % del castellà a l'escola que va dirigida al departament i no als directors d'escola.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Vilalta assegura que la voluntat d'ERC és trobar una manera d'"ampliar consensos": "Si hi ha dutes, incerteses... estem oberts a trobar aquest espai per trobar de millorar", ha dit enviant un missatge a tots els partits que vulguin sumar-se. "L'acord hi segueix sent", ha sentenciat.

@martavilaltat reconeix que hi ha hagut "males interpretacions" de l'acord per la Llei de política lingüística perquè no es van explicar prou bé inicialment

En aquest sentit, la portaveu d'ERC ha demanat "que es deixin de dir mentides o malinterpretar" modificacions legislatives com la de la Llei de política lingüística.

"Estem descontents. No s'hi valen excuses"

Vilalta ha mostrat el seu "descontent" amb la taula de diàleg. "Ens hagués agradat celebrar la reunió al gener. Si no s'ha reunit, no és per la part de les ganes o voluntat catalana. Massa vegades hem trobat excuses o 'ara no toca' per part del govern de l'Estat", assegura, però admet que la realitat actualment és complexa per l'Executiu central amb l'esclafit de la guerra a Ucraïna.

La portaveu d'ERC assegura que s'està treballant i espera que la taula es faci "aviat", alhora que critica que el Govern central no ha fet cap proposta. En aquest sentit, ha assegurat que ERC es replantejarà el suport al govern de l'Estat, si l'executiu no manté la via de la negociació i la taula de diàleg.

Vilalta ha assegurat que aquesta qüestió ha generat un gran debat dins del partit, però que ja es va resoldre amb el suport del 96 % de la militància a mantenir la via de la negociació.