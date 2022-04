Alícia Romero: "No podem governar a cop de Twitter"

La portaveu parlamentària del PSC-Units, Alícia Romero, considera que Junts per Catalunya s'ha fet enrere de l'acord per la modificació de la Llei de Política de Lingüística pactada al Parlament perquè no és un partit homogeni i que és fruit de les discrepàncies dins del mateix partit, que ha titllat de què no és "sòlid" per aguantar les crítiques a les xarxes socials: "Junts és un partit no suficientment fort per aguantar les crítiques que et fan a Twitter".

Tot i això, Romero confia que aquest "temps" que ha demanat Junts per trobar més consensos, al final s'arribi a un acord amb tots els partits: "Espero que la suspensió, al final sigui un sí".

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que la "inacció del Govern" de fa molts anys ha provocat que un jutge decideixi que s'ha de respectar un 25% de castellà a l'escola: "Hem d'entomar certa culpa perquè estem així per certa inacció".

La portaveu parlamentària socialista recorda que tenen pactes amb els de Junts i no entén la desautorització de la consellera Ciuró: "S'han de treure els prejudicis, els de Junts". Romero sosté que hi ha una mala relació entre ERC i Junts, però que els socis de Govern "se suporten".

En cap cas, ha assegurat, falcarien el Govern actual i descarta que Junts surti de l'Executiu català: "Veurem com pateix Catalunya aquesta crisi de govern constant".

Demanaran la dimissió del conseller Cambray si no es resol la crisi Romero avança que demanaran la dimissió del conseller Cambray "si no resol aquesta crisi" d'educació per l'avançament del curs escolar i les protestes que ha generat entre el sector per "la falta de diàleg". “☕ Alícia Romero avança que els @socialistes_cat demanaran la dimissió del conseller Cambray "si no resol aquesta crisi"| @aliciarll



La taula de diàleg "serà d'aquí a dues, tres o quatre. No crec que tardin molt" Sobre la taula de diàleg, destaca que la crisi d'Ucraïna "marcar unes altres prioritats" pel govern. Però avança: "Si la reunió no és d'aquí a una setmana, serà d'aquí a dues, tres o quatre. No crec que tardin molt". “☕ Sobre la taula de diàleg, Alícia Romero diu que la crisi d'Ucraïna "marcar unes altres prioritats" pel govern | @aliciarll @socialistes_cat



"Quan una causa afecta un reglament, s'haurà de suspendre" Sobre les conseqüències si se li obre judici oral a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, creu que s'haurà de suspendre el seu càrrec seguint el reglament del Parlament. Romero assegura que s'haurà de procedir de la mateixa manera, però aplicant els estatuts del Partit Socialista Català (PSC) sobre el cas de Núria Marín. “☕ Alícia Romero diu que se suspendrà a Núria Marín, en compliment dels estatuts, si se li obre judici oral | @aliciarll @socialistes_cat



