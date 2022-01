Una consulta organitzada pel Govern per a finals de la primavera decidirà el futur dels JJOO d’Hivern de 2030. Els ciutadans de l'Alt Pirineu i Aran decidiran si volen acollir uns Jocs Olímpics o no.

De fet, una enquesta feta fa un mes mostra que la majoria de ciutadans hi estaria d'acord. La decisió final, però, s'adoptarà en funció de la consulta, que es farà entre els veïns de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà i el Jussà, l'Alt Urgell i la Cerdanya i en la que podran participar unes 63.000 persones, ha confirmat la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

En una enquesta encarregada pel Govern on han participat entre 1.506 persones, 300 de les quals del Pirineu, ha apuntat que més del 74% de la població d'aquesta vegueria estaria d’acord en fer els JJOO. Del total de la població catalana, Vilagrà ha assenyalat que “tres de cada quatre veuen interessant aquesta possibilitat”.

Els ciutadans del Pirineu també veuen com a reptes la millora dels serveis sanitaris, la potenciació dels serveis d'oci, la millora del transport públic i frenar el despoblament o l'envelliment de la població així com la creació d'ocupació.

Segons l'enquesta, la millora de les infraestructures és el principal repte del Pirineu . Ho és per al 25% de la societat catalana que ha estat consultada, i també per a la gent de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. “Les instal·lacions que ja té el país les modernitzarem perquè després puguin enriquir el territori”, ha afirmat Anna Caula, secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física.

Les principals preocupacions

El motiu principal de rebuig als JJOO és el cost econòmic que tindrien i el fet de no percebre's com una prioritat. La creació d'infraestructures que puguin quedar abandonades després dels JJOO és el principal risc percebut tant al territori com pels catalans en general.

Així mateix, l'impacte mediambiental que podrien generar també se situa com una de les principals preocupacions. Al territori, el fet de no disposar de neu suficient seria el segon risc identificat. D'altra banda, també destaca la preocupació de la societat que l'ocupació sigui precària i temporal o que el turisme que generin els Jocs no sigui sostenible.