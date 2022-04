El catedràtic d'Estructura Econòmica de l'IQS-Universitat Ramon Llull, Santiago Niño Becerra, desvincula a les companyies elèctriques de l'augment del preu del megawatt i el relaciona amb la decisió de la Comissió Europea d'apostar per a les energies renovables: "La culpa és de la Unió Europea, les elèctriques no en tenen la culpa". Per a Niño Becerra, països com Alemanya o Holanda volen que l'energia sigui cara, perquè així s'afavoreixen les inversions en energies verdes: "Espanya no ho vol perquè és un país pobre".

En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Niño Becerra assegura que tot això passa perquè les elèctriques es deuen als seus accionistes i no se'ls pot demanar que redueixin el cost de l'energia reduint beneficis.

"La guerra tindrà un cost absolutament brutal per a Europa" Sobre la guerra a Ucraïna, Niño Becerra considera que tindrà un cost "absolutament brutal" per Europa i calcula que costarà entre 1,5 i 2 bilions d'euros. Això representarà, segons l'economista, "el doble del que preveuen els fons Next Generation", el s que va aprovar la UE per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia.



@sninobecerra explica que costarà entre 1,5 i 2 bilions d'euros, el doble dels fons Next Generation



L'expert diu que hi ha tres efectes de la invasió d'Ucraïna que marcaran la situació geoestratègica a nivell mundial: la destrucció del país, el vessant humà i la reconfiguració del poder al món: "Rússia s'alinearà amb la Xina i Europa queda a les mans dels EUA". "L'economia patirà per les sancions econòmiques a Rússia i despeses paral·leles" Niño Becerra diu que l'economia patirà per les sancions econòmiques que s'estan aplicant a Rússia i també per les despeses paral·leles que suposarà atendre als refugiats més el cost de l'armament que s'envia a Ucraïna.

"La despesa que suposa la guerra es pagarà amb més endeutament" El catedràtic d'Estructura Econòmica recorda que quan va començar la guerra ara fa un mes, Espanya ja tenia una inflació del 7,4 % i que la despesa que suposarà, s'haurà de pagar, en la seva opinió, amb més endeutament: "O bé surt d'un calaix o s'apugen impostos o es retalla despesa o s'incrementarà el deute públic que tots haurem de pagar".



��️ "Tenim uns anys que la població mitja perdrà molt poder adquisitiu"



Segons les seves previsions, augura que la inflació acabarà l'any en l'11 o 12 %, mentre que la negociació salarial entre sindicats i patronal es parla d'una pujada de salaris del 3%, el que significarà una pèrdua de poder adquisitiu: "O a les bones o a les dolentes caldrà conformar-se en tenir molt menys".