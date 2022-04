Ignacio Garriga: "No ens tremolarà el pols amb Cambray"

El president parlamentari de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, anuncia que estan ultimant l'informe jurídic per "asseure" al banc dels acusats al conseller d'Educació, Josep González Cambray, si incompleix la sentència del 25 % del castellà a les aules catalanes: "Ja hi ha signes evidents que incomplirà la llei". Garriga afirma que no els tremolarà el pols per portar Cambray davant els tribunals i avança al Cafè d'idees la demanda: "Tenim elements suficients per ultimar la demanda que podria ser la setmana pròxima".

Vox no està al darrere de les protestes dels transportistes Sobre les acusacions del Govern espanyol de què Vox està darrere de les protestes dels transportistes, Ignacio Garriga assegura que Vox no ho està, sinó que estan al costat dels transportistes "que estan condemnats a la ruïna i a la misèria". Garriga dia que no és una "vaga" sinó una "aturada" i titlla de "justes" les reivindicacions del sector del transport.



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/jrhscoH2J6“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 24, 2022 Reclama respectar el dret dels que no s'aturen: "Mai estaran al costat de cap mena de manifestació violenta o que confronti les lleis". En aquest sentit, el diputat diu que no hi ha cap contradicció en estar al costat dels treballadors que ara protesten i a votar no a la reforma laboral o la pujada de les pensions: "Pot semblar una contradicció, però cal dir la veritat: les pensions estan en risc".

"Els ucraïnesos són refugiats de veritat" Ignacio Garriga defensa les paraules de l'eurodiputat de Vox, Hermann Tertsch, sobre els refugiats ucraïnesos i diu que no són una forma de racisme: "Que ho digui jo té més pes que si ho diu un altre". Garriga afirma que a Catalunya és la regió o més detencions jihadistes s'han produït pels moviments de falsos refugiats: "Quantes vegades ens van colar com a refugiats a autèntics terroristes?". Ignacio Garriga acusa organitzacions com Open Arms de ser "màfies" que "trafiquen" amb refugiats.



��️ "Que ho digui jo, té una mica més de pes".



"Junts està assumint el discurs de Vox" A més, Garriga considera que ara Junts per Catalunya "assumeixen" una realitat sobre la seguretat per la qual fa uns mesos els "demonitzaven": "Junts està assumint el discurs de Vox".



☕ Ignacio Garriga diu que ara "assumeixen" una realitat sobre la seguretat per la qual fa uns mesos els "demonitzaven" | @Igarrigavaz @VOX_Cataluna



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/1ecZQEtXGF“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 24, 2022