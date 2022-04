Narcís Serra: "Els ucraïnesos no perdonaran la destrucció del país"

El president de l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI), Narcís Serra, considera que el president rus Vladímir Putin està "en un cercle viciós de destrucció total" que farà impossible la reconciliació entre països: "Els ucraïnesos no perdonaran mai la destrucció del seu país". En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Serra alerta que cada dia s'allunya més una possible solució acordada: "Està fent una guerra antiga que consisteix a bombardejar i destruir allò que després es vol ocupar".

Sobre la participació d'Ucraïna a l'OTAN, l'exvicepresident del govern espanyol creu que convidar aquest país a formar-ne part hauria d'haver anat acompanyat d'explicacions a Rússia. En aquesta línia, considera que s'hauria d'haver evitat que la proposta anava contra Rússia: "Potser va ser massa ràpid el procés perquè el poguessin pair dictadors com Putin".

Sobre l'estrategia europea de tenir cos de defensa, Serra aposta perquè Europa tingui un exèrcit propi, encara que ho veu molt difícil "perquè els nacionalismes s'aferraran a l'exèrcit, que és el que porta la bandera".

De la seva etapa com a ministre de Defensa ha recordat l'entrada a l'OTAN com la fórmula per modernitzar l'exèrcit espanyol : "Felipe González potser estava més convençut que jo d'entrar a l'OTAN. Alfonso Guerra... em va deixar tranquil".

El govern català està "en conflicte constant"

Narcís Serra considera que a Catalunya es pot caminar cap a un clima de tranquil·litat, després dels anys del 'procés' que creava "tensió política per buscar objectius impossibles". Serra recorda que qui va guanyar les eleccions catalanes va ser el PSC, però no va optar a la presidència per l'acord entre "Esquerra i Convergència" a qui acusa de no servir per governar: "Mantenen un conflicte constant, incompatible amb qualsevol govern que vulgui resoldre problemes".

L'exalcalde de Barcelona no ha volgut valorar la feina de l'alcaldessa Ada Colau: "Sobre els meus successors mai comento res, sempre està bé el que fan". Així i tot, ha dit que li agrada Barcelona tot i que creu que 'el procés' ha perjudicat el creixement de Barcelona com a plataforma de serveis i que podria millorar.