"No volem pagar la factura una altra vegada. Plou sobre mullat"

Javier Pacheco, secretari general de CCOO Catalunya, demana un increment d'impostos a aquells que aprofiten la crisi econòmica actual per tenir més beneficis i guanyar més: "Fer solidàriament un increment d'impostos a aquells que estan guanyant molts calés".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Pacheco ha destacat que abans de la guerra a Ucraïna la inflació ja superava el 6 % a causa en bona part del preu de l'electricitat, per això reclama que es continuï negociant amb Europa per fixar un topall als preus de l'energia i un 'pacte de rendes' a l'Estat.

En aquesta línia, Camil Ros, secretari general d'UGT Catalunya, també ha insistit posar límits en preu a l'energia i els carburants i reclama mesures estructurals: "Hi ha molts treballadors que han d’anar en cotxe a la feina. Qui ho acaba assumint és el consumidor i els petits transportistes".

"El que han fet malament és que no han fet res" Camil Ros i Javier Pacheco coincideixen a criticar la manca de mesures del govern espanyol a la crisi dels preus: "El que han fet malament és que no han fet res", diu el secretari general d'UGT a Catalunya. Tanmateix, Pacheco veu un "error de càlcul" de l'executiu de Pedro Sánchez, no haver valorat el malestar que generava la crisi, que segons ell, "no és només per la guerra a Ucraïna". “☕ Javier Pacheco veu un "error de càlcul" del govern davant l'augment de preus de l'energia i els carburants | @PachecoJpacheco @ccoocatalunya



