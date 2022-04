Violant Cervera: "Rufián es desqualifica per ell mateix"

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, diu que les disculpes del líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, sobre la relació de Puigdemont i altres líders de Junts per Catalunya amb el Kremlin "no són suficients": "Són unes declaracions molt desafortunades. El meu suport més absolut al president Puigdemont". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Violant Cervera, diu que no vol entrar a valorar les paraules de Gabriel Rufián perquè considera que "no ajuden gens al moviment independentista".

"El Govern no té picabaralles" Violant Cervera recorda que fa un any que estan a Govern i que treballen de forma coordinada: "La relació de l'executiu i és excel·lent i també la relació amb el president". La consellera assegura que dins del Govern "no hi ha picabaralles". “��️ "El Govern no té picabaralles".



☕ @ViolantCervera defensa que la relació de l'executiu és "excel·lent" i que treballa de forma coordinada.



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Hzu5MV8OAq“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2022 Violant assegura que cadascun dels partits de la coalició té la seva pròpia dinàmica i que queda al marge de l'executiu: "Ens vam presentar per separat i cada un dels dos partits té la seva dinàmica i el seu propi programa electoral".

"La sentència del TC distorsiona el repartiment de competències d'habitatge" Sobre la regulació dels preus de lloguer, la consellera de Drets Socials defensa aquesta regulació a Catalunya i rebutja la sentència del Tribunal Constitucional: "Les competències d'habitatge són molt àmplies, la sentència distorsiona el repartiment de competències, algunes compartides". “☕ @ViolantCervera defensa la regulació dels preus dels lloguers a Catalunya | @dsocialscat @JuntsXCat



��️ "En moments excepcionals, s'han de posar topalls".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/VHvxptVa8n“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 17, 2022 Cervera lamenta que les competències en matèria d'habitatge són molt complexes i generen molta inseguretat jurídica i alerta que existeix una emergència habitacional altíssima i cal fer-hi front. "En moments excepcionals, s'han de posar topalls".