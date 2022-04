Elda Mata: "Hem suturat una ferida, però hem deixat la infecció"

La nova presidenta de Societat Civil Catalana (SCC), Elda Mata, reconeix que a Catalunya no veu un canvi suficient en el Govern català respecte al procés independentista. "Hem suturat una ferida, però hem deixat la infecció a dins". La recentment escollida presidenta de l'entitat destaca que no ha vist cap canvi pels drets dels catalans que s'han vist "exclosos". Assegura que aquesta realitat catalana es veu "més bé des de fora", però segueix "bullint igual per dins".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, reclama un govern "neutral" que garanteixi la representativitat per a tots els catalans.

"A Catalunya hi ha monolingüisme"

Sobre el pacte per reformar la llei de política llinguista "té poc a veure" amb el compliment de la sentència del 25 % de castellà a les aules. Elda Mata creu que el conseller d'Educació, Josep González Cambray, ha cridat a la desobediència davant aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: "Ara mateix, a Catalunya, hi ha monolingüisme". En aquest sentit, Mata denúncia que des del 1978 hi ha hagut zones com a Girona on la gent "no s'atrevia a parlar en públic en castellà".

Mata lamenta que el català s'utilitza com a una eina identitària i necessita un "enemic" com el castellà: "Si la llengua fos, no una eina identitària sinó per comunicar, ens hauríem posat d'acord".

“"Hi ha personalitats del nostre entorn polític que no poden portar una conversació fluida en castellà"“

Elda Mata afegeix que les proves que es fan a Espanya per avaluar el coneixement del castellà no usen el mateix tipus d'examen que a Catalunya i que, per tant, no es poden comparar: "Hi ha personalitats del nostre entorn polític que no poden portar una conversació fluida en castellà".