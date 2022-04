Salvador Busquets: "Som un país ric, però mal distribuït"

El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, assenyala que Catalunya és "un país ric, però mal distribuït". Una mostra d'això, diu, és que el mercat de treball s’ha polaritzat entre els qui estan als nivells més baixos que pateixen la temporalitat i la parcialitat del treball, i els qui tenen treballs més ben remunerats.

Busquets destaca que la corrupció posa en qüestió la redistribució fiscal i lamenta que el gruix de la recaptació d'impostos recaigui en els treballadors: "No té sentit que no recaigui sobre les empreses. El 20% més pobre paga el mateix que els més rics".

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Busquets considera que "no és el moment d'abaixar els impostos, sinó de gestionar-los de manera més adequada".

"L'administració no té els recursos per atendre persones amb situació d'exclusió severa"

D'ençà que es tenen estadístiques l'any 1945, és la segona vegada que augmenta el gruix de persones amb situació d'exclusió severa. Segons les dades de l'informe elaborat per la Fundació FOESSA, unes 885.000 persones de Barcelona, part del Baix Llobregat i el Maresme, es troben en situació d'exclusió social. Busquets diu que l'administració no pot fer front a aquest augment de persones en exclusió perquè "no té els recursos per atendre'ls".

El responsable de Càritas a Barcelona creu que la renda garantida de ciutadania, és una eina complexa i ofereix una cobertura baixa: "El desplegament d'aquesta llei s'està fent molt complicat".