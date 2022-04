Pere Brunet: "No m'atreviria encara a parlar de genocidi"

L'investigador del Centre Delàs d'estudis per la Pau, Pere Brunet, no s'atreveix "encara" a parlar de "genocidi" a Ucraïna per part de Rússia en la guerra que ja fa 41 dies que va començar: "Hi ha crims per dues bandes, com en la invasió d'Iraq". Brunet reclama "investigar amb calma" i deixar fer als tribunals internacionals que analitzen els possibles crims de guerra. En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, Brunet recorda que alguns països no han volgut signar els acords internacionals i seran "absents" de les resolucions dels tribunals.

L'expert vaticina que les conseqüències dels possibles "genocidis" no arribaran fins d'aquí a uns anys.

"Les armes serveixen per allargar la guerra" L'enviament d'armes a Ucraïna per part dels països de l'OTAN no ajuda en res al conflicte, segons l'investigador en conflictes: "Les armes serveixen per allargar un final que s'hauria pogut fer molt abans si s'hagués decidit no tirar llenya al foc".



Brunet creu que hi ha molts interessos econòmics darrere d'aquesta guerra. Assenyala que Ucraïna és el dotzè país exportador d'armes i que l'any 2021 el seu primer comprador va ser Rússia: "Hi ha molts diners. Les empreses armamentístiques han pujat a borsa". Afegeix que el 72% de les armes que s'exporten arreu del món les venen els països que formen part de l'OTAN.

"Voldria equips negociadors amb dones de pau" L'investigador del Centre Delàs descarta que Rússia i Ucraïna no estan negociant perquè "els equips negociadors estan formats, per una banda i l'altra, per homes de guerra". Per això, defensa que els negociadors fossin "homes o dones de pau": "Voldria veure equips negociadors amb les mares dels soldats russos i de les mares i dones dels soldats i dels insubmisos ucraïnesos, així la negociació podria arribar a alguna banda".



En aquesta línia, Brunet reivindica l'ús els valors feministes i propis de persones que volen la pau en les negociacions en les que hauria d'ajudar la Unió Europea.