Joan Mena: "La llengua és un dels temes de la taula de diàleg"

El diputat al Congrés per En Comú Podem ha carregat durament contra la cúpula del poder judicial. Per Joan Mena no hi ha dubte que una part dels seus membres volen fer fracassar tant el govern progressista de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias com la via de diàleg oberta amb Catalunya. “És molt greu que passi això en una democràcia”, assegura.

Aprovació dels pressupostos Joan Mena confia que el govern de coalició PSOE-Podemos tirarà endavant els pressupostos generals de l’Estat amb el suport de la majoria de la investidura. Destaca que, per primera vegada, els comptes s’igualen al pes poblacional de Catalunya i compta amb partides socials que fan “molt difícil que ERC digui no”. Dubta, en canvi, del suport de JxCat perquè s’eleva els impostos als sectors de la població que més guanyen. “☕ @joanmena @EnComu_Podem confia aprovar els pressupostos amb el suport del bloc de la investidura.



Pujada de la quota dels autònoms Joan Mena considera un error que ara s’hagi d’aplicar la pujada de la quota dels autònoms. Per això ha defensa que vingui acompanyada d’ajudes als treballadors que han perdut la feina durant la pandèmia. Joan Mena al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga

Titlla el PSOE de força monàrquica El diputat dels Comuns al Congrés també s'ha desmarcat del PSOE pel que fa als pressupostos destinats a la Casa Reial. Creu que els socialistes són encara "una força política monàrquica", però confia que les seves bases acabin imposant la seva visió més republicana.

L'indult en 4-6 mesos Parlant dels líders independentistes empresonats, Joan Mena ha apostat per l'indult i la reforma del codi penal com la via "més pragmàtica" per aconseguir la seva llibertat. Confia que en uns 4-6 mesos s'acabi la tramitació final de l'indult i "puguin estar fent política des del carrer".



