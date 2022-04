Antoni Cañete: "Ens estem ofegant, és una situació de tempesta perfecta"

El president de PIMEC, Antoni Cañete, assegura que la situació de crisi actual derivada de la guerra a Ucraïna és la "tempesta perfecta" que ja està "ofegant" a petites i mitjanes empreses i autònoms a Catalunya. "Necessitem una zodiac per aixecar la persiana" i no un "vaixell gran que arribi en dos mesos", ha comparat el màxim dirigent de Pimec. En una entrevista al 'Cafè d'idees', Cañete valora positivament les mesures anunciades pel govern espanyol per fer front a l'escalada de preus d'aquests últims mesos, tot i que reconeix que cal anar més enllà. "Necessitem compensacions", ha indicat el president de la patronal.

Tot i això, Cañete considera que els ajuts arriben tard: gairebé el 48% de les pimes de Catalunya que van rebre l'ICO durant la pandèmia per fer front la crisi del coronavirus no estan en condicions de poder retornar-lo.

"No sa ser donar, va ser un préstec", ha recalcat Cañete durant l'entrevista. I ha afegit que des de la patronal, veuen algunes de les ajudes, com la línia de crèdits ICO, són "pa per avui i fam per demà", i ha insistit en la necessitat d'evitar "que tot el sistema caigui".

El dirigent ha denunciat la situació que estan suportant les PIMES i autònoms: més de 75.000 autònoms no van ingressar més de 5.000 euros l'any 2021.

"Hem de prendre decisions conjunturals" En concret, Cañete ha valorat positivament les mesures que ha anunciat el Govern espanyol contra els preus de l'energia alhora que ha demanat celeritat perquè es posin en marxa. En aquest sentit, el directiu ha exigit que s'estableixi un sistema de preus energètics "que sigui just" i que inclogui elements per impulsar la transició. "Podem gastar molt en innovació, però si algú ens apaga l'interruptor, això no serveix per res", ha remarcat. Cañete demana que s'abordin mesures conjunturals de manera imminent: "Estem pagant un sobrecost que no té cap sentit". “☕ @AntoniCanete insisteix que el govern cobri "el preu just a les elèctriques", perquè no es generi una renta excessiva | @PIMEC



ERTO: "És pa per avui i fam per a demà" El president de la patronal de les PIMES defensa que la prohibició dels acomiadaments objectius quan no hi ha demanda i mantenir un lloc de treball, "és ficar-se en una autopista i anar contra direcció". “☕ @AntoniCanete defensa que la prohibició dels acomiadaments objectius és "pa per avui i fam per a demà" | @PIMEC



