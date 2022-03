00:52

Pimec alerta que 50.000 empreses catalanes estan en risc de fallida per les dificultats per tornar els crèdits ICO que es van concedir durant la pandèmia

Unes 150.000 empreses a Catalunya van accedir a alguna de les dues línies de crèdit que l'ICO va avalar durant crisi sanitària. Dos anys després, la meitat mantenen resultats negatius per l'impacte de la covid, però també de la crisi de matèries primeres, inflació i preus de l'energia. Les més afectades són autònoms i microempreses amb poca liquiditat.

El president de PIMEC, Antoni Cañete alerta que ara, quan toca retornar els préstecs i només falten tres setmanes per obrir el període de devolució, un terç d'aquestes empreses preveu dificultats en el pagament dels terminis. Cañete adverteix que per moltes pot comportar fins i tot el tancament.

La patronal catalana demana al Govern espanyol establir carències o quitances en els préstecs avalats per l'Institut de Crèdit Oficial.

Les empreses afectades poden demanar una carència o bé una quitança com a mesures per afrontar al crèdit. Tenen només dos mesos per fer-ho, però aquestes accions comporten el risc que la banca les qualifiqui d'insolvents el que dificultarà molt el seu finançament | Climent Sabater