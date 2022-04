L'obertura completa del túnel de Glòries està registrant des d'aquest dilluns al matí retencions per la Gran Via en sentit Llobregat. L’Ajuntament de Barcelona, però, ho ha emmarcat en una situació de “densitat viària com cada dia en hora punta”. El primer dia feiner de funcionament del túnel ha generat un gran volum de vehicles, sobretot a la cruïlla lateral muntanya, al carrer Bilbao amb Gran Via. El consistori ja va advertir de les possibles complicacions en hora punta i va demanar que els conductors ho tinguessin en compte.

Conductors despistats i un incident a l'interior del túnel per un vehicle avariat han estat els únics fets destacables. El Servei Català de Trànsit no ha detectat afectacions més enllà de les cues habituals a la C-31 a Badalona. El túnel de Glòries en sentit Llobregat va obrir diumenge a les 6.40 hores, sis mesos després d'haver posat en marxa la circulació en sentit Besòs i concloent així set anys d'obres, unes de les més complicades de la ciutat.

“El primer dia s’ha comportat d’una manera raonable, confiem que continuarà millorant”, ha afegit Valdés, que ha subratllat que r ecomana l’ús del transport públic i intentar evitar l’hora punta sempre que es pugui. No ha descartat algun ajust als semàfors, tot i que ha insistit que aquest primer dia feiner tot ha funcionat correctament. Ha reiterat també que l’objectiu no és posar en marxa una campanya de sancions importants, sinó donar temps perquè la ciutadania s’adapti al canvi.

El gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés, ha remarcat que les retencions que s’han viscut han estat “equivalents” a les de setmanes anteriors . En aquest sentit, ha explicat que hi ha hagut la incidència del vehicle avariat, però a més, també n’hi ha hagut un altre a la Ronda Litoral que ha provocat moltes cues i segurament molts conductors han decidit entrar a Barcelona per Gran Via.

Nova configuració de la mobilitat

L'obertura d'entrada a la ciutat completa la posada en marxa d'aquest túnel i posa fi a set anys d'obres. Des d'ara, ja no està permès l'accés rodat als vehicles privats per la plaça. Valdés ha demanat a tothom que "reflexioni" sobre la millor manera per accedir a la ciutat i ha posat en valor l'accés ràpid que permetrà l'autobús. Uns autobusos han estat els primers a passar-hi, després que s'aixequés la barrera.

L'obertura del túnel en sentit Llobregat comporta modificacions en la mobilitat d'aquest àmbit. La novetat principal és l'eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer Bilbao i el de Padilla. En aquest àmbit no hi haurà trànsit de pas i només poden desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic o d'emergència.

Els vehicles que circulin pel túnel, en sortir, tenen l'opció de pujar pel carrer Padilla o bé pel carrer Marina. En línia recta per la Gran Via, des del carril esquerre, només poden circular els autobusos i els taxis. Abans d'entrar al túnel hi ha una sortida cap al lateral de la Gran Via exclusiva per als autobusos i els taxis. La resta de vehicles que circulin per la C-31 i vulguin accedir al lateral de la Gran Via han d'utilitzar la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou.

D'altra banda, el carrer Llacuna queda sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i únicament restarà operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs. En el tram entre el carrer de Perú i la Gran Via, el carrer Llacuna es pacificarà i es permet la circulació només per ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial.

La nova configuració viària del túnel de Glòries permetrà sumar un carril específic d'entrada a Barcelona per al transport públic. El sentit Llobregat comptarà també amb un nou tram de carril bus que permetrà que els autobusos que vinguin del carril bus de la C-31 puguin enllaçar amb el de la Gran Via, travessant Glòries i arribant fins al centre de la ciutat amb un carril.