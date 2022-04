S'obre la circulació al túnel de Glòries en sentit Llobregat

L'Ajuntament de Barcelona preveu retencions durant les primeres setmanes de funcionament del túnel de Glòries en sentit Llobregat. Segons el consistori, la reducció de la capacitat de vehicles d’entrada donarà lloc a un increment de les retencions habituals, sobretot durant l’hora punta. Tot i que no s’ha establert un objectiu quantitatiu per a la reducció de vehicles, la finalitat és rebaixar el trànsit d’entrada de vehicles privats. Per ara, no s’ha especificat si s’ampliarà el transport públic en aquesta zona.

En tot cas, el gerent de Mobilitat i Infraestructures, Manuel Valdés, i l’inspector i portaveu de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Jordi Oliveras, recomanen utilitzar el transport públic i planificar amb temps els desplaçaments en vehicle privat. La Guàrdia Urbana reforçarà la seva presència a l'àrea amb un dispositiu específic per garantir el compliment de la nova ordenació viària, i durant aquestes primeres setmanes la voluntat no serà sancionadora sinó més aviat d'orientació als conductors de manera pedagògica.

Modificacions viàries

La principal novetat que s’implanta és l’eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer Bilbao i el carrer Padilla. En aquest àmbit no hi haurà trànsit de pas i nomes podran desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic i d’emergència (tram Bilbao-Independència i tram Castillejos-Padilla). La superfície de la plaça de les Glòries quedarà completament lliure de trànsit privat, cosa que permetrà el pas a vianants, bicicletes i transport públic (autobusos i taxis).

Els vehicles que circulin pel túnel, en sortir, tindran dues opcions: o bé pujar pel carrer Padilla o bé pel carrer Marina. En línia recta per la Gran Via només hi podran circular autobusos. Abans d’entrar al túnel, a l’altura de la Rambla de Poblenou, hi haurà una sortida exclusiva per a autobusos i taxis. En aquest punt es mantindrà l’actual semàfor amb un doble objectiu: per permetre la maniobra a autobusos i taxis per accedir a la rampa de sortida des del carril bus i per regular el trànsit que entra al túnel amb criteris de seguretat. La resta de vehicles que circulin per la C-31 hauran d’utilitzar la sortida 201 Bac de Roda/Poblenou per accedir al lateral de la Gran Via.

Les modificacions provocaran l’eliminació de l’actual gir des de l’àmbit central de la Gran Via en sentit Llobregat cap al carrer de la Independència. Els vehicles que utilitzaven aquest itinerari per connectar amb el carrer Aragó tindran dues opcions: sortir per la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou, continuar per Bac de Roda i després girar cap a Aragó o Mallorca; o bé seguir a la C-31 cap a l’interior del túnel i arribar a Aragó a través de Padilla o Marina.

El carrer de la Llacuna quedarà sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i únicament restarà operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs. En el tram entre el carrer de Perú i la Gran Via, el carrer Llacuna es pacificarà i es permetrà la circulació només per ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial. El funcionament dels radars en mode sancionador es manté congelat fins al mes d’agost.