Joan Mena: "La llengua és un dels temes de la taula de diàleg"

El diputat al Congrés per En Comú Podem, Joan Mena, assenyala que "la llengua" és un tema "prioritari" que s'aborda a la taula de diàleg i considera que "forma part de la solució política" al conflicte. En aquest sentit, Mena apel·la a aconseguir un acord perquè "no facin un ús partidista de la llengua". En una entrevista al 'Cafè d'idees', el diputat dels comuns va més enllà i aposta per una "Llei de llengües": "Donaríem seguretat jurídica a no només el català, sinó també les llengües pròpies".

D'aquesta manera, Mena ha deixat clar que, per ell, la importància de la taula rau en el contingut de la reunió, "més enllà de la data", que és important que sigui "el més aviat possible".

En aquesta línia, Mena ha defensat que els jutges no han de dir als professors quin ús de les llengües hi ha d'haver a les aules : "No té sentit entendre l'educació com a percentatges". Nega que l'acord de política lingüística reforci el castellà a les escoles.

Apel·la buscar un ampli consens pel pacte per la llengua

Joan Mena no s'explica perquè Junts per Catalunya s'ha despenjat del pacte unitari pel català a l'escola en les hores següents a signar l'acord: "No vull pensar que sigui per la pressió de Twitter". I demana buscar el màxim consens possible, fent que s'hi sumin "altres forces polítiques".

Per això, Joan Mena confia a què hi ha "un marge perquè la CUP es pugui incorporar" a l'acord. Arribats a aquest punt, per Mena "el prioritari és mantenir el consens" davant possibles canvis que es demanin abans del 28 d'abril, data màxima que s'han marcat els partits per fer modificacions.

Per una altra banda, el diputat dels Comuns veu "molt complicat" que Partit Popular i Ciutadans s'afegeixin al pacte. Diu entendre els motius de Ciutadans "que ha fet una bandera de l'anticatalà", però no comprèn la posició del PP català perquè "en els orígens sí que va avalar el model": "Hi ha dos camins: o formes part del problema de la llengua, crec que el PP i Ciutadans han volgut voluntàriament formar part d'aquest problema; o formes part de la solució, nosaltres, el partit socialista, ERC, i vull pensar que Junts per Catalunya, volem format part de la solució".

Defensa que ara té més sentit mantenir una llengua vehicular davant "un país molt més divers" on hi ha moltíssimes més llengües i demana que el Govern central promogui l'ús de les llengües oficials: "No només l'escola s'ha d'activar, hi ha altres mecanismes".