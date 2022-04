El TSJC anul·la la Zona de Baixes Emissions de Barcelona

La Zona de Baixes Emissions de Barcelona segueix en vigor malgrat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha anul·lat la normativa aquest dilluns, segons l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha dit el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, que ha argumentat que la sentència "no és ferma" i, per tant, segueix vigent.

01.16 min Opinions contraposades arran la sentència del TSJC sobre la ZBE | Maite Boada

Badia ha manifestat la seva "sorpresa" per la decisió i ha afegit que és pròpia d'un altre "període històric". El regidor ha anunciat que aquest dimarts es reuniran amb la resta de municipis afectats de l'àrea metropolitana per decidir si recorren o no la sentència. "Si demà entra un cotxe a la ciutat de Barcelona que no té etiqueta de contaminació, serà multat", ha dit taxativament Eloi Badia.

Ara per ara, el consistori disposa d'un mes per interposar un recurs de cassació davant del mateix tribunal que ha posat la sentència, la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Decisió conjunta dels ajuntaments Recórrer o no ho decidiran els cinc ajuntaments que havien implementat la ZBE (Barcelona, Sant Adrià del Besós, Esplugues de Llobregat, Hospitalet de Llobregat i Cornellà). "Volem actuar amb unitat", ha dit Badia, que no ha volgut avançar quina és la posició de l'executiu de Colau. "Només volem assegurar la salut de la gent. I aquesta sentència provoca indefensió en milers de ciutadans que veuen vulnerat el seu dret a la qualitat de l'aire", ha declarat Eloi Badia. "Ens sorprèn la decisió perquè el món va cap a una altra direcció", ha dit Badia, i ha afegit que "hi ha aspectes que no tenen ni cap ni peus". A més, el regidor ha lloat el model de la ZBE argumentant que la llei estatal del canvi climàtic que es va aprovar fa un any i que obliga a introduir un sistema similar a totes les ciutats de l'estat de més de 50.000 habitants està basada en la normativa que va implementar el govern d'Ada Colau al 2020.

El TSCJ tomba la ZBE El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar l'ordenança de la Zona de Baixes Emissions de Barcelona, que prohibeix als vehicles més antics entrar al perímetre delimitat per les dues Rondes per tal de reduir la pol·lució atmosfèrica. El TSJC considera que l'ordenança, que es va aprovar el desembre de 2019, té deficiències en la seva elaboració. La sentència, però, es pot recórrer. D'aquesta forma, ha donat la raó als col·lectius que hi van presentar recursos en contra de l'ordenança, com la Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries, l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, els gremis de tallers de reparació de vehicles i de transportistes, la Federació Empresarial Catalana d'Autotransport de Viatgers o l'Associació d'Empresaris de Transport Discrecional de Catalunya, entre altres.

El TSJC considera "desproporcionades" les mesures de l'ordenança Des d'inicis del 2020 els vehicles sense cap etiqueta ambiental de la DGT no podien entrar a la ZBE de la capital catalana, però la pandèmia de covid va posposar les sancions fins a finals del 2020. La sentència admet que la Unió Europea ha denunciat la qualitat de l'aire de Barcelona i no posa en qüestió que l'Ajuntament hi intervingui, sinó que les mesures proposades siguin proporcionades. D'aquesta forma, la sentència considera que l'ordenança municipal es va aprovar amb deficiències en la seva elaboració, falta d'informes determinants i un excés en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles exclosos, entre d'altres. Segons el tribunal, "la intensitat i abast general de les restriccions exigia que es complissin els requisits de motivació" establerts per la llei per "valorar l'impacte de les mesures en el mercat i la competència". 00.51 min El TSJC anul·la la Zona de Baixes Emissions de Barcelona | Maite Boada Segons els magistrats, en l'expedient administratiu "no es fa una anàlisi suficient de les alternatives, ni de les conseqüències econòmiques, socials i sobre el mercat i la competència que produeixen les mesures". Tampoc "s'avaluen prou els costos i beneficis que implica el projecte de disposició pels seus destinataris, així com les càrregues administratives que suposa". A més, consideren que hi ha "vicis substancials en l'elaboració de la norma", sobretot pel que fa a les memòries i informes utilitzats, basats en dades no actualitzades, cosa que obliga a anul·lar-la. De fet, els magistrats creuen que la normativa no compleix els principis d'idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.

L'associació d'autocars de transport discrecional celebra que s'anul·li la ZBE L'Associació d'Empresaris de Transport Discrecional de Catalunya (Audica) celebra que el TSJC hagi anul·lat la ZBE i creu que l'ajuntament de la capital catalana hauria de promoure ajudes per al sector, no ser tant "dràstic" i proposar mesures menys restrictives i més proporcionals. Així, l'advocat de l'entitat, Sergi Chimenos, ha afirmat que estan d'acord amb la finalitat de reduir la contaminació, però que el tribunal ha valorat que la tramitació de l'ordenança no va tenir prou en compte l'afectació al mercat i calia justificar millor econòmicament les restriccions. Chimenos ha explicat que l'entitat a la qual representa proposa, per exemple que hi hagi limitacions horàries i de dies, o de matrícules, però que no es prohibeixi totalment circular als vehicles de certa antiguitat, ja que això afecta molt greument el funcionament de les empreses.