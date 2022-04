Pablo Iglesias: "Sánchez no té cap pla per a Catalunya"

L'exvicepresident del Govern i exministre, Pablo Iglesias, assegura que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "no té cap pla per a Catalunya", ni "què posar damunt la taula de diàleg" entre els Governs central i català per resoldre el conflicte polític. En aquesta línia, l'exvicepresident segon del govern sosté que els membres del PSOE tenen opinions divergents sobre el model d'Estat a Catalunya, València o Balears: "Tenen problemes per parlar de la plurinacionalitat".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' amb Gemma Nierga, no ha desprestigiat la taula de diàleg. "És un avenç enorme", ha valorat sobre l'espai de diàleg entre executius dels últims mesos, tot i que reconeix que "no s'han produït grans avenços".

“Han deixat Feijóo fer un míting a la Moncloa“

Iglesias també ha criticat el PSOE per la reunió d'aquest dijous entre el president del Govern i l'acabat d'estrenar líder de l'oposició, Alberto Nuñez Feijóo. Considera que "blanqueja" al nou líder del Partit Popular (PP), "deixant-li fer un míting a la Moncloa" i considera que això li facilita que guanyi les eleccions i governi amb la ultradreta.

El PSOE "traeix" i "menteix" amb el Sàhara L'exvicepresident del Govern també ha carregat contra el Govern sobre el gir de l'executiu sobre el Sàhara. Iglesias acusa el Partit Socialista d'haver "mentit" sobre el seu posicionament sobre el Sàharai. "Crec que Sánchez s'equivoca", ha advertit Iglesias i ha recordat que el dret d'autodeterminació del Sàhara en el seu programa electoral del 2019 i ara s'ha desdit: "A més comprometen la posició de l'Estat espanyol i traint els acords de Madrid de 1991".



"Hauria d'haver deixat la successió en mans de Podemos" Pablo Iglesias ha fet autocrítica per haver assenyalat a Yolanda Díaz com la seva successora al capdavant de Podemos: "No tinc clar que fes el que era correcte, hauria d'haver-ho deixat en mans dels partits i organitzar primàries, hauria estat el més democràtic. Potser em vaig equivocar". Iglesias diu que té la intuïció que si s'hagués deixat la decisió en unes eleccions de les formacions "qualsevol candidat de Podemos hauria arrasat" i potser Yolanda Díaz se n'hauria desentès: "Jo entenia que havia de ser Yolanda. La gent jutjarà".



