L'independentisme culpa l'Estat de l'espionatge de Pegasus

L’independentisme s’uneix en bloc per arribar "fins al final" en el cas de ciberespionatge contra 65 polítics i membres de la societat civil, entre ells els quatre darrers presidents de la Generalitat. La majoria van ser víctimes del programa Pegasus, dissenyat per la israeliana NSO per accedir a ordinadors i dispositius mòbils. La notícia va quedar al descobert després d’una investigació del grup d’experts en ciberseguretat Citizien Lab publicat al diari The New Yorker.

El mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà aquesta tarda acompanyat de tot el seu Govern. Aragonès ja demanat explicacions a Moncloa, ja que aquest programari només es ven a administracions i organismes públics. Fonts del govern central neguen l'ús d'aquest programa i assegura que la intervenció de les comunicacions sempre es fan sota ordre judicial.

“L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui.“ — Pere Aragonès i Garcia �� (@perearagones) April 18, 2022

Balmón fa costat al govern central Per la seva banda, en una entrevista al Cafè d'Idees, de Ràdio 4 i La 2 el vicepresident executiu de l'AMB i alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, s'ha mostrat convençut que el govern central no està darrere del ciberespionatge a l'independentisme amb el programa "Pegasus" com ha transcendit a les darreres hores: "Tinc totes les garanties. Confio plenament en el que està dient el Govern". “☕ Antonio Balmón confia que el govern central no està darrere del ciberespionatge a l'independentisme | #AMB @PSC_Cornella



��️ "Tinc totes les garanties. Confio plenament en el que està dient el govern".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/MFkRuSdoOk“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 19, 2022

Els quatre darrers presidents espiats L'informe del grup Citizen Lab apunta al presumpte espionatge d'una seixantena de dirigents independentistes. El reportatge de New Yorker detalla que més de 60 dispositius mòbils de dirigents independentistes, entre ells Aragonès i els expresidents Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra, haurien estat objecte d'espionatge per part de Pegasus, un programa que únicament poden comprar governs i forces i cossos de seguretat per a combatre crim i terrorisme. N'hi ha dos víctimes d'un altre programa similar, el Candiru, i dos més han estat atacades pels dos programes. “☕ @BrunoPerezJunca, pèrit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat, ens explica quin és el principal benefici que té el sistema Pegasus.



��️ "No necessiten aquest clic, és zero clic".



�� https://t.co/FApYVEMqlb

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/nWL3AuesMQ“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 19, 2022 En paral·lel, aquest migdia compareixen des de Brussel·les l'ex president Carles Puigdemont, el líder republicà Oriol Junqueras, i el cupaire Carles Riera.