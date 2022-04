El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido este lunes al Gobierno que dé explicaciones inmediatas sobre el supuesto espionaje a más de 60 dirigentes independentistas mediante un programa que solo pueden adquirir los estados, mientras el expresidente Carles Puigdemont lo ha comparado con un "GAL" digital.

Aragonès es uno de los dirigentes independentistas que supuestamente fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, de la empresa israelí NOS Group, según revela una investigación periodística de The New Yorker, con datos obtenidos por el laboratorio The Citizen Lab.

El reportaje detalla que más de 60 dispositivos móviles de dirigentes independentistas, entre ellos Aragonès y los expresidentes Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra, habrían sido objeto de espionaje por parte de Pegasus, un programa que únicamente pueden comprar gobiernos y fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir crimen y terrorismo.

Aragonès asegura que es una "vergüenza injustificable" En un hilo en Twitter, Aragonès asegura que la "masiva" operación de "espionaje" contra el independentismo catalán es una "vergüenza injustificable", ya que supone un "ataque extremadamente grave" a la democracia y a los derechos fundamentales y es "un ejemplo más" de la "represión contra un movimiento pacífico y cívico". “L'operació d'espionatge massiu contra l'independentisme català és una vergonya injustificable. Un atac als drets fonamentals i a la democràcia extremadament greu. Un exemple més de la repressió contra un moviment pacífic i cívic. Arribarem fins on calgui.“ — Pere Aragonès i Garcia �� (@perearagones) April 18, 2022 "Este programa de espionaje solo puede ser adquirido por los Estados. El Gobierno español tiene que dar explicaciones inmediatas y llegar hasta el final. Sin excusas. Espiar a representantes públicos, abogados o activistas de los derechos fundamentales civiles es una línea roja", insiste Aragonès, que garantiza que la Generalitat apoyará a los afectados y evaluará las acciones a tomar: "Llegaremos hasta donde sea necesario". "La impotencia de sentirse vulnerable, de sentir como tú y los tuyos habéis estado expuestos, se convierte en firmeza para seguir defendiendo los objetivos políticos. Nada ni nadie nos hará dejar de luchar por la amnistía, el referéndum y la independencia", agrega Aragonès. Torrent denuncia que España practica el "espionaje político" dentro de una "causa general contra el independentismo"

Puigdemont: un "nuevo GAL, versión digital" Por su parte, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha exclamado en Twitter que este supuesto espionaje es un "nuevo GAL, versión digital". "Hemos sido espiados de forma masiva e ilegal a través de un programa que solo pueden tener los Estados. Políticos, abogados y activistas, víctimas de la guerra sucia del Estado español para luchar contra una idea legítima", lamenta Puigdemont. “Hem estat espiats de manera massiva i il·legal a través d’un programa que només poden tenir els Estats. Polítics, advocats i activistes, víctimes de la guerra bruta de l’Estat espanyol per lluitar contra una idea legítima. #CatalanGatehttps://t.co/GcnbCst2kh“ — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 18, 2022 La presidenta del Parlament, Laura Borràs, de JxCAT, que también figura en la lista, ha denunciado que este caso demuestra que a los independentistas les persiguen "por tierra, mar y aire". "Nos pegan cuando votamos, nos asedian judicialmente, nos encarcelan y ahora sabemos que también nos espían. Se ve que algunas finalidades justifican todos los medios", ha señalado. En la misma línea, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC) ha denunciado que este lunes se ha "confirmado" que el movimiento independentista ha sido víctima "del caso de espionaje ilegal más grande del mundo" y ha prometido que ello "no quedará impune". La CUP ha destacado que este caso no tiene "precedentes" en la Unión Europea, ya que se trata del "mayor" episodio de "ciberespionaje" que se ha certificado hasta ahora. Un juez investiga el espionaje informático en los móviles de Roger Torrent y Ernest Maragall Aragonès, junto con el vicepresidente Jordi Puigneró, comparecerán el martes a las 16:30 horas en el Palau de la Generalitat para valorar esta información sobre el supuesto espionaje masivo a líderes independentistas. Paralelamente, Puigdemont, Junqueras, el diputado de la CUP Carles Riera, los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, el exrelator de la ONU sobre libertad de expresión David Kaye y el representante de Citizen Lab John-Scott Railton ofrecerán una rueda de prensa en el Parlamento Europeo para anunciar las medidas que adoptará el independentismo por este caso.