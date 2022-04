Com s'infiltra el Pegasus als nostres mòbils?

Pegasus, el programa informàtic amb què s'hauria espiat una seixantena de persones vinculades a l’independentisme català a través dels seus telèfons mòbils, torna a primera línia de l'actualitat.

Com funciona el programa Pegasus? | Sergi Bassolas

Pren el control absolut del mòbil

El 2019 es va destapar el suposat espionatge, entre d'altres, a l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent. Amnistia Internacional ja va reclamar explicacions a l'Estat, que va respondre que és informació classificada i ara torna a preguntar qui hi ha al darrere.

Pegasus és un software espia desenvolupat per l'empresa israeliana NSO. Un cop el dispositiu electrònic, segons l'expert en ciberseguretat Bruno Pérez s'ha infectat aquest ciberparàsit obté el control absolut de l'aparell i de tota la informació que emmagatzema. El principal benefici que té el sistema Pegasus, segons Pérez és el que defineix com "zero clic".

08.36 min Bruno Pérez: "El més bèstia és la desproporcionalitat"

El pèrit judicial informàtic forense destaca que les importants conseqüències: "El més bèstia" del ciberespionatge a l'independentisme "és la desproporcionalitat" i que "han anat a atacar als familiars". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que l'estat espanyol està darrere de l'espionatge: "Blanco y en botella".