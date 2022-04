La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, assenyala al govern central com el responsable de l'espionatge amb el programari Pegasus. Borràs diu que si hi ha un govern interessat en saber "què fan els independentistes és el govern d'Espanya". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Laura Borràs afirma que les proves que demostren l'espionatge són "proves forenses" que aporten proves que són els estats els qui compren aquest programari: "No és el moment de demanar només explicacions".

"Com pots dialogar amb qui t'espia?"

Laura Borràs es pregunta "com pots dialogar amb qui t'espia? Espiar és tot el contrari a dialogar" i per això reclama trencar relacions i no només "congelar" les relacions amb el govern de l'Estat. La presidenta del Parlament recorda que el pacte de govern amb Esquerra preveia que hi havia d'haver un replantejament si fracassava la taula de diàleg i considera que estem en aquest moment: "Som aquí. Hem de passar a una altra fase". Borràs diu que es parla molt de la taula de diàleg, però "no hi ha hagut feina, només fotografies".

La presidenta del Parlament aposta per "un trencament de relacions" també en la candidatura dels JJOO d'hivern, perquè hi hagi una "reacció" o "sotrac".

“"Donar suport a un Estat que compra el programari espia no és de franc. Hem de prendre consciència d’on son els aliats i els adversaris"“

Borràs retreu a ERC haver donat suport als pressupostos de l'Estat perquè "amb els pressupostos, s'ha comprat aquest programari". La presidenta del Parlament diu que tant el PP com el PSOE actuen de la mateixa manera per defensar la unitat d'Espanya: "No hi ha uns més bons i uns més dolents, usen les mateixes eines".