Jordi Sánchez deixa el lideratge de Junts per Catalunya

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha anunciat aquest dissabte per sorpresa que no optarà a la reelecció en el càrrec al proper congrés de la formació, que es farà la primera quinzena de juny en algun punt de la Catalunya Nord. "Els temps avui requereixen una manera diferent de treballar", ha dit. Sànchez, que d'aquesta manera deixa via lliure a la carrera pel lideratge de Junts entre la resta d'actors destacats del partit.

Sánchez ha demanat "que hi hagi una única candidatura que doni resposta al conjunt del partit, a la pluralitat del partit i a la riquesa del que representa JxCat". I ha confirmat que a la cita hi assistiran l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Toni Comín.

➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/w2HJ2VdxXC“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 2, 2022 Les formacions que integren el govern, ERC, JuntxCat i la CUP, ja van demanar divendres la dimissió dels encausats, i ara el portaveu del govern tarragoní, Manuel Castaño, ha explicat que l'ajuntament s'ha personat a la causa per separar la imatge del consistori del judici. El cas Inipro es remunta a l'època en què Ballesteros era alcalde de la ciutat. S'investiga la presumpta trama de corrupció en què s'haurien desviat 276.157,31 euros de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSST) al PSC. L'equip de govern tarragoní ha assenyalat que els fets que presumptament es van cometre van representar un perjudici de més de 276.000 euros per al consistori. Castaño ha insistit que es tractava d'uns diners que s'havien de destinar a la integració de les persones migrades vingudes a la ciutat i que la situació s'emmarcava en un context de crisi econòmica.