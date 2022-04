El Comitè Olímpic Espanyol (COE) ha enviat ja la carta en la qual comunica als governs central, català i aragonès la proposta tècnica "debatuda i acordada" per al projecte de candidatura conjunta entre Catalunya i Aragó per als Jocs Olímpics d'Hivern de 2030.

Segons han confirmat fonts de la Generalitat, el COE ha remès aquest migdia al govern català la proposta amb "la distribució de seus presentada, debatuda i acordada" per la comissió tècnica que integra a totes les parts, que ara els presidents del Govern, Pedro Sánchez, de la Generalitat, Pere Aragonès, i del Govern d'Aragó, Javier Lambán, hauran de validar políticament.

Per la seva banda, el president de la Generalitat segueix sense aclarir si ampliarà a les comarques del Berguedà, el Ripollès i el Solsonès la consulta sobre la candidatura dels JJOO. Fins ara està establert que votaran les vagueries de l'Alt Pirineu i l'Aran en una consulta prevista per a principis de juliol .

D'aquesta manera, no es farien proves olímpiques ni al Pallars Sobirà, ni al Jussà i tampoc a l'Alta Ribagorça i l'Alt Urgell . En qualsevol cas, el Govern estudia adjudicar a Boí Taüll (Alta Ribagorça), l'esquí de muntanya, una disciplina que encara no és olímpica i que s'estrenarà al 2026 als jocs de Milà.

STOP JJOO convoca "una manifestació de país"

La Plataforma Stop JJOO ha convocat "una manifestació de país" pel dia 15 de maig a Puigcerdà. Sola el lema 'Per un Pirineu Viu, Stop Jocs' volen reunir a la capital de la Cerdanya el màxim nombre de persones per fer sentir la seva veu. La Plataforma ja compta amb el suport de 'No al transvasament', 'Zero Port' o Unió de Pagesos. Bernat Lavaquiol, un dels portaveus de la Plataforma, ha dit que també confien comptar amb plataformes d'Aragó.

Stop JJOO, des d'Espui (Vall Fosca), a tocar de les infraestructures que havien d'acollir una estació d'esquí i que es van quedar a mig fer, ha exigit al Govern que la consulta s'ha de fer a la totalitat de les sis comarques de l'Alt Pirineu i Aran, el Ripollès, Berguedà i Solsonès.