Joan Ignasi Elena: "No ens aixecarem mai d'una taula de diàleg"

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, reclama respostes i assumpció de responsabilitats pel cas de l'espionatge als líders del moviment independentista conegut com a #CatalanGate. Elena assenyala que el govern espanyol té "el deure" d'esclarir el suposat espionatge que fins ara, "només havia estat detecta a la Unió Europea a Polònia i Hongria" o en cas contrari "difícilment podran seguir donant el seu suport".

Ara bé, Joan Ignasi Elena manté que, ara mateix, no es plategen "aixecar-se de la taula de diàleg" malgrat que "el govern espanyol ha tirat una bomba al mig".

Elena ha anat una pas més enllà de la "congelació" que ahir anunciava el president Pere Aragonès i diu que "difícilment" continuaran donant suport al govern central si no s'investiga l'espionatge: "O hi ha conseqüències, o la confiança ha desaparegut. La confiança està deterioradíssima ".

En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, el conseller d'Interior apunta directament a Pedro Sánchez com "el responsable polític de donar resposta a aquesta situació" i que el conjunt del govern central ha de sentir-se interpel·lat pel presumpte espionatge.

Marlaska atribueix les escoltes al CNI

Joan Ignasi Elena ha explicat que el ministre Fernando Grande-Marlaska li va dir fa una setmana que creia que no hi havia hagut les escoltes, però que era una competència d'Intel·ligència, que no depenien del Ministeri de l'Interior. "Tampoc és que sigui molt tranquil·litzador".

Per tant, donat que el CNI depèn del Govern, Elena ha advertit que si l'executiu espanyol "ho sabia, és gravissim i sinò també". Creu que Sánchez hauria d'estar "molt, molt, enfadat i preocupat" si desconeixia el cas. En aquest sentit, el conseller d'Interior ha recordat que les escoltes amb el programari Pegasus estan pensades perquè els Estats investiguin a terroristes o narcotraficants "no als adversaris polítics".