El cas d'espionatge conegut com a CatalanGate podria cobrar-se una primera víctima política. Després que aquest dijous la presidenta del Parlament, Laura Borràs, advertís al Cafè d'Idees sobre la possibilitat de trencar el pacte amb el PSC sobre la Diputació de Barcelona en l'estratègia de trencar les relacions amb els socialistes, aquest divendres ha estat la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, qui ha criticat obertament l'acord de Junts per Catalunya.

Geis ha reconegut en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 que el pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona es va fer "de la pitjor de les maneres possibles". La consellera apunta que l'acord es va fer amb manca de transparència "no és el millor dels escenaris possibles" i recorda que es va fer quan JxCat no existia com a partit. Geis diu que el seu posicionament era fer pactes amb altres forces independentistes i reclama una estratègia a llarg termini.

Demana assumpció de responsabilitats pel 'CatalanGate' En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, Geis reclama actuacions, assumpció de responsabilitats i la creació de comissions d'investigació com a resposta al 'CatalanGate'. La consellera de Recerca i Universitats diu que no es garanteixen els drets bàsics de diputats i diputades i del mateix president de la Generalitat: "Com pot no veure's afectat el dia a dia?". Geis diu que faran "costat al president Pere Aragonès per exigir el màxim de responsabilitats polítiques". Aragonès trasllada el focus del CatalanGate a Madrid

"No puc anar a Madrid a negociar mentre no s'assumeixin responsabilitats" Gemma Geis diu que les relacions amb l'executiu central seguiran a nivell tècnic, però no a nivell polític, arran del cas d'espionatge als líders independentistes: "No puc anar a Madrid a negociar amb qui no assumeix responsabilitats" amb relació a l'espionatge "a la dissidència política". Geis diu que des que és consellera les relacions amb el ministeri "han estat puntuals" perquè Catalunya té prou competències en el sistema universitari que permet no parlar amb el govern espanyol "tot el dia". “☕ @GemmaGeis diu que les relacions amb l'executiu central seguiran "a nivell tècnic", però no "a nivell polític" | @JuntsXCat



