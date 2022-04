Els grups parlamentaris d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, EH BILDU, el BNG, Más País i Compromís han demanat la compareixença del president espanyol, Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats perquè doni explicacions sobre el CatalanGate.

La setmana vinent podrem veure si de les paraules es passa als fets. Hi ha ple al Parlament, i al Congrés es votarà el pla de xoc contra les conseqüències de la guerra. Primera prova de foc, sobretot, per Esquerra Republicana.

El PSC reclama intel·ligència

Tot plegat després que els grups independentistes al Parlament registressin ahir una declaració de la qual el PSC ha quedat al marge, segons els socialistes pel relat sobiranista. Insisteixen que l'executiu central no ha espiat. La portaveu a la Cambra, Alícia Romero, ha reclamat “la intel·ligència necessària” per no trencar ponts després dels avenços fets per recuperar el diàleg i “no distreure’s” de la feina que tenen per davant.