Aragonès trasllada el focus del CatalanGate a Madrid

El president Pere Aragonès trasllada el focus de CatalanGate a Madrid. Aquest dijous s’ha reunit amb els grups parlamentaris del Congrés que han signat la sol·licitud perquè es creï una comissió d'investigació. ERC, Junts, PDeCAT, CUP i Bildu, a més del soci de Govern Unidas-Podemos volen aclarir si hi ha hagut un espionatge als líders independentistes a través del programa Pegasus.

A la sortida de la reunió, el president català ha avisat al Govern de Pedro Sánchez que el suposat cas d'espionatge "més greu de la democràcia", no pot quedar "impune" i ha advertit que "està en joc la legislatura".

Pere Aragonès avisa a Madrid que l'espionatge del #CatalanGate "no pot quedar impune" i que està en joc la legislatura

"El Govern espanyol ha de portar a terme una investigació interna amb transparència i s'han de depurar responsabilitats", ha dit a les portes del Congrés dels Diputats després d'avisar que ERC no tolerarà "que la solució del Govern sigui únicament que passi el temps".

La Moncloa demana no fer passos enrere

Per la seva banda, el Govern espanyol insisteix que s'ha de seguir fent un esforç per no trencar la confiança que s'ha creat entre l'estat i la Generalitat de Catalunya.

La ministra portaveu Isabel Rodríguez davant de la visita de Pere Aragonès avui a Madrid demanant responsabilitats, ha insistit en declaracions a La Hora de La 1 que el Govern central dona senyals inequívocs d'on volen que vagi la relació amb Catalunya, i que l'executiu se sotmet a la llei.

Isabel Rodríguez: "Es constatable el esfuerzo del gobierno de Pedro Sánchez para recuperar la normalidad, la convivencia y el diálogo en Cataluña. Hoy, la realidad de la sociedad catalana no es la de 2019 ni la de 2017"



Rodríguez ha assenyalat que les converses amb la Generalitat estan “obertes” i ha defensat que el Govern “té l’aval dels fets davant les suposicions”. En aquest sentit, ha insistit que no volen “tirar per terra tot que s’ha avançat” en la relació amb Catalunya i que ha estat molt valorat per la societat catalana.