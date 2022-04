ERC llança el "primer avís" al Congrés pel CatalanGate

Esquerra Republicana materialitza el “primer avís” al govern espanyol pel cas d’espionatge al moviment independentista. ERC ha acabat decidint-se pel vot en contra de la convalidació del decret del Govern per a pal·liar les conseqüències econòmiques de la guerra d'Ucraïna.

“ERC no aclara qué votará al plan anticrisis del Gobierno. "Si quieren saber que vamos a votar pregunten al CNI o a la ministra Robles" https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/AqG1Uz7TqC “

La formació encapçalada per Gabriel Rufián al Congrés advertia que “ és un primer avís al Govern espanyol, que ha d'assumir responsabilitats i garantir tota la transparència en el cas Pegasus, un nou cas de repressió política”. En aquest sentit, ERC ha secundat la petició que feia des del Parlament Pere Aragonès i reclama la dimissió de “la ministra responsable d'aquest escàndol” , Margarita Robles.

Bildu salva el pla de xoc

També Junts per Catalunya i la CUP han acabat confirmant el posicionament en contra del pla de xoc al Congrés d’aquest matí arran del CatalanGate. En tot cas, el decret llei, al que es podran introduir modificacions durant la seva tramitació, es convalida gràcies al suport per sorpresa d’EH Bildu, el PDeCAT i el PNB, dissipant el risc de la seva derogació.

“PDeCAT confirma su 'sí' en la votación de las medidas anticrisis del Gobierno https://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/Hfmwsru1Dc“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 28, 2022

L’executiu de Pedro Sánchez havia negociat fins a darrera hora fins i tot amb el PP. Els populars han acabat decantant-se pel vot en contra en no veure satisfetes les seves demandes de rebaixa d’impostos a les classes mitjanes i baixes. Entre les mesures que podrien haver quedat sense efecte si el decret no hagués prosperat, destaca la rebaixa de 20 cèntims del preu de la benzina, la reducció de l’IVA de la llum o la congelació de l’actualització dels lloguers d’acord amb l’IPC, tal com ha recordat el ministre de Presidència, Félix Bolaños, al Congrés.