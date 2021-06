El Consell de Ministres aprova els indults "parcials" i "reversibles"

El Consell de Ministres aprova aquest dimarts els 9 decrets que concedeixen l'indult parcial per a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva i Joaquim Forn. Una mesura de gràcia que afecta les condemnes per sedició i malversació de fons públics, però no així per desobediència. Ara el Tribunal Suprem ha de decidir la sortida de la presó dels nou condemnats. El mateix president del govern, Pedro Sánchez, ha fet una declaració institucional per explicar els detalls jurídics dels indults.

Indults parcials i reversibles Finalment la Moncloa ha acabat desestimant la proposta de Justícia de mantenir el delicte de malversació. El Govern ha optat per justificar l'ús de fons públics per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre dins del delicte de sedició i no de corrupció com mantenia el Ministeri.



Tots els que tenen condemna a inhabilitació la mantindrien intacta, de manera que no podrien exercir càrrecs públics. Seran uns indults parcials i reversibles. Per llei han de ser parcials perque no tenen l'aval del tribunal sentenciador, el Suprem, de manera que només es perdonarà la pena de presó que queda per complir, però en canvi la inhabilitació per a càrrecs públics seguirà vigent. En el cas de Oriol Junqueras se situa en 13 anys i en el dels Jordis és de nou anys. Els indults també seran reversibles perquè si en un període de 5 anys es torna a cometre un delicte penat amb entre tres i cinc anys de presó, l'indult quedarà anul·lat.

El Suprem no esperarà a la publicació al BOE Els magistrats del Tribunal Suprem no esperaran que es publiquin en el BOE els decrets dels indults. Es reuniran per a signar les actuacions quan rebin comunicació oficial del govern que s'han aprovat i podrien decidir aquest mateix dimarts la sortida de la presó dels 9 condemnats pel procés. El mecanisme formal és que el Suprem traslladi l’execució dels indults al jutjat de vigilància penitenciària de cada centre i aquests seran els que ordenaran la posada en llibertat. Recordem que tots els indultats ja han demanat permisos per Sant Joan.

No afecten els qui es troben a l'estranger Els indults no afecten els líders del procés que es troben a l'estranger; Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Marta Rovira, i Anna Gabriel, tot i que aquesta última no ha estat mai acusada de sedició.



L'executiu de Sánchez manté que impulsarà una reforma del Codi Penal per adequar els delictes de rebel·lió i sedició als estàndards europeus, fet que a la pràctica pot suposar una rebaixa de les penes i que podria evitar el seu ingrés a presó en un eventual retorn.

Acte al Liceu Sánchez anunciarà la decisió aquest dilluns a un acte al Liceu i el dia 30 –un cop concedits- explicarà la decisió al Congrés en una compareixença a petició pròpia. A la seva argumentació el govern espanyol defensa que serviran per restablir "la convivència a Catalunya". Sánchez apel·la al retrobament i aprovarà aquest dimarts els indults



Els presos podran abandonar els centres penitenciaris un cop el rei Felip VI signi els decrets del govern espanyol, aquests apareguin publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i el Tribunal Suprem els apliqui, tot i que els tràmits es poden allargar algunes hores per als condemnats per malversació.