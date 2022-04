Alejandro Fernández: "Robles no ha de dimitir, ha de canviar de socis"

El president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, considera que cal esclarir si les escoltes a polítics independentistes i altres persones pel conegut com a CatalanGate, s'han fet amb tutela judicial i de manera legal. En aquest cas, assegura que "Margarita Robles no té per què dimitir".

Fernández veu incompatible que el govern espanyol tingui de socis a uns partits amb qui "dialoga de dia i investiga de nit". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Alejandro Fernández adverteix, en aquest sentit, que la ministra de Defensa "no ha de dimitir, sinó que ha de canviar de socis de Govern". "No sé com és possible que mantingui de socis a qui està investigant", apunta.

"No necessito entendre Catalunya perquè soc català" Amb relació a les crítiques del nou president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, pels mals resultats electorals del PP a Catalunya, Fernández nega que sigui perquè no entenen Catalunya: "Jo no he d'entendre Catalunya perquè soc català". Fernández atribueix el mal resultat electoral del seu partit al 'Procés' perquè hi va haver gent que considerava que van ser "massa durs o tot el contrari". Fernández diu que el PP s'està recuperant i que a l'enquesta del CEO tripliquen resultats. “��️ "No necessito entendre Catalunya perquè soc català".



La seva continuïtat Fernández no ha aclarit si es presentarà a la reelecció en el pròxim congrés del partit "ja parlaré quan arribi el congrés, quan estigui convocat" i recorda que té una biografia que hi ha una mica de tot: "A Tarragona vaig estar a punt de ser alcalde". En aquest sentit, assegura que la seva vocació política és de "llarg recorregut". Amb relació a l'acord de govern del PP a Castella i Lleó amb VOX, Alejandro Fernández el defensa i diu que "des del punt de vista democràtic, és impecable". El líder popular a Catalunya diu que cap polític se'n va a l'oposició poden arribar a un acord de govern amb una altra força política. “☕ Alejandro Fernández defensa que l'acord de PP i Vox a Castella i Lleó és "des del punt de vista democràtic, impecable" | @alejandroTGN @PPCatalunya



