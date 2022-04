El PSC i Esquerra Republicana es mantenen en empat tècnic

Poc més d’un any després de les eleccions del 14F, socialistes i republicans es mantenen al capdavant dels sondejos. Segons la darrera enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat (CEO), es mouen pràcticament els mateixos escons. Si les eleccions se celebressin avui, el PSC estaria entre els 34 i els 39 escons, mentre que els republicans se situarien una mica per sota, entre els 33 i els 38 representants al Parlament. Recordem que als darrers comicis tots dos van obtenir 33 escons.

La mateixa enquesta situa Oriol Junqueres com a únic líder català que aprova amb un 5,3 i a Carlos Carrizosa, del Ciutadans com el pitjor valorat amb un 2 de nota. El 48% dels catalans rebutja que Catalunya esdevingui un estat independent. És només un punt menys que el rebuig que generava al darrer Baròmetre del CEO. El 44% manté el seu suport a la independència.

El director del CEO, Jordi Muñoz, assegura que tots dos partits es beneficiarien de l'increment de la participació: "Estimem que l'abstenció es reduiria en unes 400.000 persones".

Pel que fa a Junts quedaria força lluny dels 32 representants del 14F i n’aconseguiria entre 23 i 28 diputats. D'aquesta manera la majoria independentista no estaria garantia perque es quedaria entre els 64 i els 77 escons. Vox es mantindria com a quarta força amb entre 9 i 12 escons, seguit per la CUP (8-11), els comuns (6-10), el PP (6-8), i Cs no tindria garantida la seva representació en el Parlament perquè assoliria entre 0 i 4 diputats.