Míriam Nogueras: "Celebrem que ERC vegi la taula de diàleg congelada"

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés de Diputats, Míriam Nogueras, reclama de forma encesa la creació d'una "comissió d'investigació, assumpció de responsabilitats i dimissions" sobre el CatalanGate, a la vigília que es voti el reial decret del pla de xoc econòmic per fer front a la crisi provocada per la guerra d'Ucraïna. En aquest sentit, la diputada de JxCat ha advertit que "no seria dramàtic tombar un Reial decret". D'aquesta manera, avança el possible vot en contra de la seva formació.

En una entrevista al Cafè d''Idees amb Gemma Nierga, Míriam Nogueras espera les paraules d'aquest dimecres del president Pedro Sánchez al Congrés, una setmana després que esclatés el cas: "Volem una investigació de tot i de tothom, i que s'assumeixin responsabilitats". La diputada postconvergent ha recordat precisament que "tots els informes del CNI acaben en copia a la taula del President".

La diputada de JxCat manté que tots els partits independentistes han estat espiats i per això no es pot parlar de la victòria d'un partit concret: "Posem-nos d'acord, tenim un govern independentista que té un pacte amb un mandat clar". Sobre la decisió del Govern d'aparcar la taula de diàleg, Nogueras diu que l'única manera d'assolir la independència és posant-se d'acord: "Celebrem que els nostres companys s'adonin que la taula de diàleg no està congelada ja va néixer congelada".